Le Festival de Cannes, c'est aussi à Guéret

Guéret, France

Le Festival de Cannes cette année se passe aussi un peu à Guéret! Le cinéma Le Sénéchal va diffuser ce soir The Dead Don't Lie (Les Morts ne meurent pas) de Jim Jarmusch. Le film est présenté en avant-première à Cannes pour la soirée d'ouverture de cette 72e édition du festival et notamment à Guéret à 21h. Le film sera diffusé en VO sous-titrée français. Il y a 120 places.

Cette opération est une grande première. Dans toute la France, 600 salles y participent dont 60 en Nouvelle-Aquitaine. Quatre autres films présentés en sélection officielle sortiront aussi en salles pendant le Festival: Douleur et Gloire de Pedro Almodovar; Le jeune Ahmed des frères Dardenne; Les plus belles années d'une vie de Claude Lelouch et Sybil de Justine Triet.

Les dates de diffusion à Guéret sont à retrouver sur le site internet du cinéma Le Sénéchal.