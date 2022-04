Le "Festival de Cannes des jardins" fête ses 30 ans à Chaumont-sur-Loire

L'événement fête ses 30 ans cette année. Le festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher) ouvre ses portes ce jeudi. L'événement, qui a pour thème cette année "le jardin idéal", réunit 150 participants. Le festival et le château ont attiré 530 000 visiteurs en 2019. Une fréquentation de plus en plus importante, pour ce qui est devenu l'un des rendez-vous incontournable de cet univers.

Près de 1 000 jardins créés en 30 ans

La présidente du festival, Chantal Colleu-Dumond se félicite de la longévité de l'événement : "Trente ans c'est un temps long, et au fond (...) le fait de montrer des jardins très inventifs, d'être une sorte de laboratoire, un observatoire de ce qui se passe dans ce domaine (...) c'était un pari extraordinaire et on a créé près de 1 000 jardins depuis 1992".

Au fil des années, l'événement à pris de l'ampleur. Au départ, on comptait une quinzaine de nouveaux jardins chaque année; aujourd'hui on est passé à 30. Les visiteurs sont également de plus en plus nombreux : en 2007 on comptait 200 000 visites, un chiffre qui a plus que doublé en 15 ans, pour atteindre aujourd'hui près de 350 000 visites par an. "Il y a un engouement incroyable vis-à-vis du jardin, de la nature, qui a je crois été accru par les périodes de confinement et la volonté de se retrouver en plein-air" analyse Chantal Colleu-Dumond.