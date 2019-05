Le festival de Cannes se vit aussi à Saint-Étienne, au cinéma Le Méliès

Saint-Étienne, France

Comme chaque année, le Méliès se met à la mode de Cannes avec une programmation de films diffusés lors du festival. Le film d'ouverture, "The dead don't die" de Jim Jarmush sera projeté en même temps sur la croisette et au Méliès. Vont suivre plusieurs autres films nommés à Cannes, comme ceux de Pedro Almodovar ou des frères Dardennes.

"Mais au Méliès, l'air de rien, on vous propose toute l'année un festival de Cannes", détaille Paul-Marie Claret, le gérant du cinéma. Parce que le festival de Cannes, c'est le moment de faire des sélections : le programmateur du Méliès et le gérant vont pouvoir découvrir des nouveaux films, rencontrer les réalisateurs et distributeurs pour connaitre les plans de sortie. "C'est là qu'on découvre ce qui va faire une année cinématographique. C'est le moment où on essaye de trouver pour le stéphanois les films qui nous paraissent important".

Une programmation spéciale pour se démarquer

Cannes, c'est aussi le moment pour le personnel du Méliès de discuter avec des confrères d'autres cinéma indépendants de France : "On est peu des dinosaures quasiment, parce que des salles comme le Méliès en France il y en a une quinzaine", explique Paul-Marie Claret. Et l'autre plaisir du festival, c'est de voir des films en compétition de certains auteurs déjà repérés par le Méliès : "C'est un vrai plaisir de les voir en compétition, il y a plusieurs auteurs qui sont nommés cette année et qu'on va avoir plaisir à retrouver. On essaye de se démarquer de ce qui se fait aujourd'hui. La plupart des films sont produits pour la télévision mais on a encore des histoires pas communes, des scénarios originaux et une manière de filmer moins plates".

Le festival de Cannes dure jusqu'au 25 mai. La programmation du Méliès est à retrouver ici : www.lemelies.com.