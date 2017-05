Le Festival de Cannes a son fournisseur officiel de champagne depuis 24 ans

Le 70ème festival de Cannes débute ce mercredi 17 mai et comme chaque année, le champagne sera le même sur les tables des dîners officiels. En effet, la maison de champagne rémoise Piper-Heidsieck est fournisseur officiel de la Croisette depuis 1993.

Comme chaque année sur la Croisette, il y a le tapis rouge, la palme d'or, des stars ET le champagne Piper-Heidsieck ! La maison de champagne basée à Reims est fournisseur officiel du Festival de Cannes depuis 1993. 24 ans de fidélité donc, même si la maison de champagne a coutume de dire que l'histoire d'amour avec le cinéma a commencé bien plus tôt... avec une certaine Marilyn Monroe. En 1953, quand l'actrice Marilyn Monroe avoue qu'elle démarre sa journée avec... un verre de Piper-Heidsieck. En 1955, dans la comédie "7 ans de réflexion", on voit même l'égérie d'Hollywood avec une bouteille à la main.

Aujourd'hui sur la Croisette, le restaurant pour les festivaliers et les bars du Palais des festivals à Cannes ne servent que du champagne du fournisseur officiel. "Cela signifie des contraintes de livraison, cela signifie aussi que nous devons nous assurer qu'en tant que fournisseur officiel, les personnes qui vont servir le champagne et le matériel de service utilisé seront en totale adéquation...", souligne Benoit Collard, le directeur exécutif de la maison Piper-Heidsieck. Les serveurs du palais des festivals sont ainsi formés par la maison de champagne.

Difficile d'estimer le nombre de bouteilles qui seront servis pendant toute la durée du festival : entre 10 000 et 20 000 flûtes ! Et cette année, pour le 70ème anniversaire, les bouteilles ont revêtu les couleurs rouge et or du festival. La maison est également fournisseur officiel de la cérémonie des Oscars depuis 2015, et le contrat est prévu jusqu'en 2020.