Le festival de cinéma en plein air de Visan a braqué ses projecteurs sur Raimu cet été

Visan, France

La rétrospective début août à Visan, en Vaucluse, était consacrée à la fois à la comédienne Macha Meryl présente pour l’occasion et à Jules Auguste Muraire, dit Raimu, cette fois avec la présence de sa petite fille, Isabelle Nohain-Raimu. Sur les cinq films projetés lors de ce festival en plein air dont c’était la 11eme édition, trois permettait de retrouver ce monstre sacré du cinéma des années 30 et 40. "La femme du boulanger" de Marcel Pagnol tourné en 1938, moins connu mais grand succès populaire en 1942 « les inconnus dans la maison » ( voir plus bas la tirade devenu culte d'un Raimu-avocat dans ce film ) et puis plus confidentiel mais démontrant s’il s'en faut l’étendue du talent d’acteur de Raimu dans un rôle de personnage énigmatique d’après un roman de Georges Simenon avec des dialogues signés Marcel Achard.

Une exposition qui bénéficie également du cadre somptueux de l'Hôtel Pelissier © Radio France - JM Le Ray

Isabelle Nohain-Raimu, la petite fille de l'acteur qui dirige le musée de Marignane était là pour chacune de ces projections afin de présenter les films et échanger avec les spectateurs. Trois des quarante-six films tournés par Raimu (plus sept films muets au début de sa carrière) dont les principaux sont évoqués avec photos d’époque dans cette exposition qui propose également affiches, documents, lettres (plusieurs de Marcel Pagnol) ou encore tenues portées par le comédien dans ses rôles. Tout cela issu des collections non visibles à Marignane du musée Raimu. L’exposition a de plus été prolongée jusqu’aux journées du patrimoine les 21 et 22 septembre. Elle est ouverte toutes les après-midi de 15h à 19h et l’entrée est gratuite.

Un cadre avec des photos personnelles de la famille du comédien © Radio France - JM Le Ray