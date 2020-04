Le Festival de Cornouaille reporté à une date "qui reste à définir"

C'est habituellement le rendez-vous incontournable de l'été à Quimper. Le Festival de Cornouaille n'aura pas lieu aux dates prévues cette année.

Un choix de "raison"

L'édition 2020 devait se tenir du 21 au 26 juillet, mais le Directeur du Festival Igor Gardes explique : "Les différentes annonces gouvernementales nous imposent d'être les plus prudents possible, notamment sur la tenue de notre prochaine édition et pour assurer la sécurité de nos festivaliers, bénévoles, artistes et techniciens. Le choix qui aujourd'hui s'impose à nous est dicté par la raison et il a été voté à l'unanimité par le conseil d'administration de notre association."

Report "Sur des temps qui restent à définir"

Il poursuit : "Nous sommes donc au regret de vous annoncer le report de notre Festival sur des temps qu'il reste encore à définir. Nous travaillons déjà à l'organisation de ces moments festifs que nous mettrons en place dans les prochains mois (automne hiver 2020) quand les conditions optimales de sécurité sanitaire seront réunies".

Un appel à la créativité

Dans un message qui se veut optimiste, l'organisateur du Festival de Cornouaille poursuit : "Gardons à l'esprit que les moments que nous vivons sont certes impactants pour notre activité, mais sont également sources de créativité, et d'opportunités à inventer de nouvelles manières de nous retrouver, de nouvelles formules à écrire, de nouveaux modèles à expérimenter. Un festival "autrement", mais un festival tout de même : de cœur de ville, urbain, trait d'union entre la parole des artistes et le public, mais aussi garant d'une mixité sociale, d'un engagement bénévole, d'une utilité citoyenne qui plus que jamais présideront à nos choix futurs. "