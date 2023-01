Le festival de cuivres débarque à Chambray-lès-Tours

La 23e édition du festival de cuivres se déroulera à l'Espace Yves Renault de Chambray-lès-Tours du 21 au 29 janvier.

Au programme de cette nouvelle édition, quatre concerts avec des virtuoses de la discipline.

Ce samedi 21 janvier, vous pourrez vous laisser emporter par un quatuor, qui s'est formé spécialement pour le festival. Les "Tuba-Bien" composé de David Maillot et de Jérémie Duffort, récompensés par de nombreux prix internationaux et qui font aussi partie de l'orchestre de la garde républicaine. Ils seront accompagnés par deux autres pointures, le Vénézuélien Igor Martinez et Émile Berret qui ont parcouru le monde entier et joué dans les plus grands orchestres. En première partie vous pourrez applaudir, une centaine d'élèves-tubistes du département d’Indre-et-Loire ainsi que des conservatoires de Poitiers, Blois et Angers. Le concert de ce samedi 21 janvier est gratuit, sur réservation.

Le deuxième concert sera proposé le mercredi 25 janvier avec "Rembobine-moi", cette fanfare de 8 musiciens tourangeaux revisite les musiques des années 90 et mérite largement le détour.

Le samedi 28 janvier, vous pourrez vous laisser entrainer, dans l'univers de la danse, de la Renaissance à nos jours avec des musiciens en provenance des plus grands orchestres internationaux. Les élèves des classes de cuivres de l'école de musique de Chambray-lès-Tours assureront la première partie de ce concert.

Enfin, le dimanche 29 janvier, les 30 ans d'histoire de "l’auberge Moznil", le "quartier général" du Conservatoire de musique de Vienne sera célébré en musique par des étudiants des classes de cuivres qui avaient l’habitude de s’y retrouver. Ce concert est déjà complet.

