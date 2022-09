"Le festival de Deauville est un découvreur de talents. Ce n'est pas que des vedettes" (Philippe Augier)

(Questions de France bleu Normandie (Calvados-Orne) et réponses de Philippe Augier)

C'est la première fois que vous prenez la parole depuis deux mois. Avant l'été, vous avez évoqué publiquement des problèmes de santé. Comment allez-vous aujourd'hui ?

Ça va bien. J'ai subi une intervention chirurgicale assez lourde. Tout va bien, tout est en place. Simplement, il faut s'armer de patience, ce qui n'est pas ma qualité principale, parce qu'il faut repartir au ralenti. Ma première apparition publique se fera précisément ce soir pour ouvrir le festival américain. Mais je ne participerai pas aux festivités. C'est un peu triste tout de même, mais c'est comme ça.

Vous aviez évoqué des problèmes cardiovasculaires. Vous disiez dans la vidéo que vous avez postée au début juillet dernier que vous aviez l'impression d'être dans une voiture qui roule normalement, mais dont il faut changer les pneus?

Oui. C'était à la suite d'une intervention de mon chirurgien..il a bricolé dans mon cœur plus de choses qu'il était prévu. Pendant que le capot est ouvert, il faut faire tout ce qu'il y a à faire. C'était une façon légère de présenter la gravité de la situation.

Vous serez présent ce soir pour l'ouverture du festival. Il dure jusqu'au 11 septembre. Cette année, pas de Johnny Depp, pas de grande star planétaire pour drainer les foules. Est-ce que c'est une déception pour vous ?

Pas du tout. Le festival retrouve une période qu'il a connue précédemment, à savoir de se tourner vers l'avenir et de présenter plutôt des vedettes en devenir. Le festival avant tout, ce sont des films. Ce n'est pas que des vedettes. Le but du festival est de montrer la création du cinéma américain et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a introduit dans la compétition le cinéma indépendant. Un festival, c'est avant tout des films. Il se trouve que ces films ont été réalisés par des metteurs en scène joués par des acteurs et des actrices. Mais on est avant tout attaché à la création.

Treize films sont en compétition. Le président du jury, c'est le réalisateur français Arnaud Desplechin. Finalement, vous êtes d'accord avec le patron du festival, Bruno Barde, qui explique que Deauville, ce n'est pas un festival à stars, c'est plus un découvreur de talents ?

Il est un découvreur de talents, il montre aussi la création américaine qui est souvent d'ailleurs en lien direct avec l'état de la société américaine. Le cinéma, ça sert à traduire une culture, un environnement. Deauville est très attaché au festival. Par exemple, le film un homme et une femme, de Lelouch, connu dans le monde entier, a montré au monde entier combien Deauville et la plage de Deauville étaient glamour. Donc il y a un lien toujours entre le cinéma et la réalité, et on ne sait pas d'ailleurs qui précède l'autre.

Et justement, quelle est la spécificité du festival américain de Deauville ? Des festivals de cinéma, il y en a beaucoup. La concurrence est rude.

Quand Anne d'Ornano et Michel d'Ornano l'ont créé en 1975, ils avaient envie à la fois de prolonger la saison, c'est pour cela que le festival est début septembre. Ils voulaient aussi montrer l'attachement de Deauville aux États-Unis d'Amérique. On a d'ailleurs des jumelages très forts et qui fonctionnent très bien. On est heureux que ce festival montre l'évolution de la culture et de la société américaine. C'est le rôle que joue le cinéma indépendant. Le cinéma fait partie de l'ADN de Deauville et le festival, c'est l'illustration annuelle de ce que le cinéma est dans l'ADN de Deauville.

Combien de personnes vous attendez pour les dix jours à venir ? Vous avez une idée ?

On a dépassé les 60 000 spectateurs dans les années précédentes. C'est assez à peu près autour de ce chiffre que ça se joue. Malheureusement, on ne peut pas beaucoup augmenter à cause de la contenance des salles.

Pour les années à venir, comment le festival doit évoluer ? Ce n'est pas facile pour les salles de cinéma en ce moment. On peine à retrouver les niveaux d'avant la crise du Covid - 19. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Que doit faire le festival pour évoluer ?

Je crois qu'il faut vivre avec son temps. Quand la télé est née, il y en avait qui contestaient, qui se demandaient ce que c'était que ce truc. Eh bien, pour ce qui concerne le cinéma, c'est les plateformes qui aujourd'hui jouent un rôle très important, notamment Netflix. On va montrer vendredi prochain le film Blonde, qui est tiré d'un roman qui a eu un immense succès. Et ce film Blonde n'a pas été retenu dans d'autres festivals parce qu'il est produit par Netflix. Nous, on travaille avec Netflix depuis que Netflix existe parce que Netflix, ce sont aujourd'hui la production et la diffusion de films très importants. Il faut vivre avec son temps, et c'est comme ça que le festival pourra évoluer en fonction. On a franchi les étapes avec les documentaires par exemple, notamment des signatures absolument extraordinaires. On peut citer Michael Moore, Oliver Stone et bien d'autres. Le jour où on a passé le cap des documentaires, on se demandait comment ça allait être reçu. Aujourd'hui, les gens ont envie de documentaires, mais ils ont aussi envie d'un cinéma indépendant.

Merci Philippe Augier. Vous serez présent ce soir pour le lancement du festival.