Deauville, France

Le tapis rouge de Deauville a eu droit à sa dose de glamour et de paillettes samedi soir. Quand deux jeunes femmes sont sorties des limousines. Longue robe blanche et petite coiffure espiègle pour l'Américaine Elle Fanning. Longue robe noire et chignon travaillé pour la Française Mélanie Laurent. Poses devant les photographes et séance d'autographes et de selfies avec le public, avant d'aller présenter le premier film américain de la réalisatrice française.

La jeune comédienne Elle Fanning, tout juste 20 ans, pour la première fois sur le tapis rouge deauvillais. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

"Galvestone", c'est son nom est un polard sombre, dont l'intrigue se déroule dans les années 90 en Louisiane. Il raconte la cavale d'un malfrat, incarné par Ben Foster, avec une jeune escort girl. Pour ce rôle, Mélanie Laurent, qui s'est vue proposer des scénarios américains après la sortie de son film Respire aux Etats Unis, a immédiatement pensé à Elle Fanning. "Je ne la connaissais pas mais elle m'inspirait déjà !" Dès la première rencontre par Skype, le coup de foudre entre les deux jeunes femmes est immédiat.

Elle Fanning, 20 ans tout juste, et déjà 31 films, a reçu le prix du Nouvel Hollywood à Deauville. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Elle Fanning, 20 ans tout juste, dont 18 passés devant la caméra, a reçu le prix du Nouvel Hollywood du festival de Deauville. Elle a tourné 31 films auprès de Sofia ou Francis Ford Coppola, ou encore de Woody Allen. Hier soir, lors de la remise de son prix, très émue sur la grande scène du CID, elle l'a dédié à sa coiffeuse, décédée après le tournage de Galvestone.

Galvestone a été présenté en avant première à Deauville et sortira en salle le 10 octobre 2018.