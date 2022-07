Le Festival de Gannat, "c'est surtout des rencontres", témoigne son président Luc Roche

Cuba, Inde, Uruguay, Ouzbékistan, mais aussi Nice, Moulins et Clermont-Ferrand. Les troupes de danses traditionnelles présentes à la 48e édition du Festival de Gannat (Allier), les Cultures du monde, viennent de partout. Le festival a commencé ce mercredi 27 juillet et il se terminera dimanche 31 juillet. Le Covid et les restrictions sanitaires avaient causé son annulation en 2020 et sa modification en 2021. Le festival avait été raccourci à cinq jours et il y avait eu moins de groupes étrangers.

Pour cette 48e édition, le Festival de Gannat reste sur une durée de cinq jours, mais retrouve une quinzaine de troupes venues des quatre coins de la planète. "C'est intéressant d'avoir les gens qui viennent des pays pour nous raconter leurs pays", souligne le président du festival, Luc Roche. Les troupes vont partager leurs danses, leurs musiques, leur culture et leur artisanat avec les spectateurs. Les organisateurs attendent 10.000 à 20.000 personnes. "Bien-sûr il y a des spectacles et des concerts, mais c'est surtout des rencontres", explique Luc Roche.

Des ateliers pour tous les âges

Pour se rencontrer, apprendre à se connaître, quoi de mieux que de danser ensemble ? Danzamérica est l'une des troupes qui proposent des ateliers pour les enfants et les adultes. Ce groupe de danseurs et de musiciens vient de Montevideo, capitale de l'Uruguay. Son directeur, Jorge Garide, a appris les pas de bases aux enfants, ce mercredi matin. Il les a guidés en espagnol, traduit en français par son collègue Daniel. Taper dans les mains, claquer des doigts, le tout en tourbillonnant, la tâche n'était pas facile, mais les petits danseurs sont restés bien concentrés. En même temps qu'il les a fait danser, Jorge Caride leur a raconté des histoires du folklore uruguayen.