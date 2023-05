Le festival de Gavarnie annulé cette année 2023 pour des raisons budgétaires

Il n'y aura pas de festival de Gavarnie cette année 2023. C'est ce que nous apprend nos confrère de la Semaine des Pyrénées . Ce grand festival de théâtre en plein air qui prend pour décor le golf de Gavarnie, un vaste paysage de montagne à 1.500 m d'altitude, existe depuis 1985. L'an dernier, la météo avait été particulièrement mauvaise, ce qui avait mis à mal les recettes du festival. Théâtre d'extérieur oblige, les billets avaient été remboursés. La sortie relativement récente du COVID avait aussi découragé quelques spectateurs. Si on rajoute l'inflation qui augmente drastiquement les coûts de l'organisation, l'association responsable du festival a donc été forcée d'annuler l'édition de 2023.

Placé en procédure de sauvegarde

"Ça ne fait pas plaisir mais on n'a pas eu le choix, on reviendra l'an prochain, avec une autre organisation", s'attriste Alain Perpetue, le directeur du festival depuis 2018. Placé en procédure de sauvegarde, le festival a bien du mal à rembourser ses créanciers après les difficultés de l'édition 2022. Des négociations sont en cours avec la région Occitanie, le département des Hautes-Pyrénées et la commune de Gavarnie, les principaux financeurs du festival, mais pour Alain Perpetue, "il faudra faire en sorte de ne plus être dépendant du hasard du climat", tout en conservant le charme du théâtre en extérieur.