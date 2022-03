Le festival de la bande dessinée d'Angoulême affiche sa solidarité avec l'Ukraine

Le festival international de la bande dessinée, qui débute ce mercredi à Angoulême, change son programme. De nombreux auteurs et autrices ont décidé de manifester leur solidarité avec l'Ukraine, via des témoignages en dessins. Ces oeuvres seront exposées dans les rues d'Angoulême.

A situation exceptionnelle, programme exceptionnel au festival de la bande dessinée, qui débute ce mercredi à Angoulême. De nombreux auteurs et autrices de BD ont décidé, depuis quelques semaines, de manifester leur solidarité avec l'Ukraine via des témoignages en dessins. Ces oeuvres seront exposées dans les rues d'Angoulême, et projetées en soirée sur la façade de l'Hôtel de Ville.

un concert de dessins pour l'Ukraine

La cérémonie d'ouverture du festival, mercredi soir, aura aussi une coloration internationale inhabituelle. Elle aura lieu à 20h30 au théâtre d'Angoulême, en présence du président du festival l'Américain Chris Ware. Elle officialisera le nom du Grand Prix pour l'année 2022. Elle s'achèvera par un concert de dessins dédiés à l'Ukraine, avec le pianiste franco-ukrainien Dimitri Naïditch.