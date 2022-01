Le festival de la BD d'Angoulème aura finalement lieu du 17 au 20 mars 2022

Le festival de la BD d'Angoulème annonce qu'il se tiendra du 17 au 20 mars 2022 et que l'évènement sera comparable à celui qui était prévu fin janvier, et avait du être annulé en raison du Covid.

Le monde de la BD et les professionnels du Tourisme charentais respirent, le festival de la BD d'Angoulème aura bien lieu au mois de mars comme ils l'espéraient. La nouvelle date a été annoncée ce vendredi par l'organisation : il se déroulera du 17 au 22 mars 2022, et ce sera "une édition comparable par se richesse et sa diversité de son offre culturelle, à celles qui ont précédé la pandémie" indique le communiqué de presse. Le festival de la BD d'Angoulême qui se déroule habituellement fin janvier avait du être annulé en 2020 et les organisateurs avaient du annoncer fin décembre 2021 qu'il n'aurait pas lieu aux dates prévues en 2022.

Des dates choisies en fonction de l'évolution de l'épidémie

La nouvelle date, au mois de mars 2022, a été choisie en fonction de l'évolution de la situation sanitaire "donc le pic apparait, selon les projections actuelles, se situer en ce mois de janvier" indiquent les organisateurs. "L'expérience démontre qu'une décroissance significative devrait s’opérer dans les semaines suivantes – certains pays évoquent même dès maintenant un passage de la pandémie à l’endémie". D'autres éléments sont entrés en ligne de compte pour fixer la date du festival du 17 au 22 mars, comme le calendrier des manifestations culturelles à Angoulême, ou la "nécessité de promouvoir des oeuvres dans une temporalité en lien avec leur présence" mais aussi, la date de l'élection présidentielle.

Un festival qui montera en puissance tout au long du mois de février

En attendant le mois de mars, le festival organisera une série d'évènements et manifestations pour entretenir l'envie des amateurs de BD. Une trentaine de gares en France vont mettre en avant les créations BD. Depuis le 20 décembre, déjà des personnages de BD accompagnent le quotidiens d'usagers de la SNCF dans une dizaine d'entre elles, que ce soit Goldorak, Madeleine Résistante ou Bergères Guérière, et encore le Marsupilami. Des rencontres avec des extraits des sélections officielles du Festival seront proposés à partir de Fin janvier dans une vingtaine de nouvelles gares, une centaine d'ouvrages sont concernés. Les titres des différentes oeuvres nommées en sélections officielles seront dévoilées à partir de fin janvier.