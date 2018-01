Angoulême, France

Le festival de la BD d'Angoulême commence ce mercredi, avec comme chaque année, la proclamation du Grand Prix 2018.

C'est lui qui sera le président du festival l'année prochaine. Il aura droit à une exposition sur son oeuvre et le privilège de dessiner l'affiche du festival.

Les choses sérieuses commencent vraiment jeudi pour le grand public avec l'ouverture des expositions, avec des rencontres avec des auteurs. Et comme chaque année, il y en a pour tous les styles ou presque...

L'affiche du 45e festival de la BD est signée Cosey et synthétise son univers - Cosey / FIBD

Le Japon présent en force

La BD japonaise et ses célèbres mangas intéressent désormais un tiers du public français, à en croire les éditeurs. La cohue devrait accompagner la venue de Hiro Mashima, l’une des grandes stars de la BD pour la jeunesse, auteur de la série Fairy Tail, série qui doit justement s'achever en 2018.

Autre star invitée, Naoki Urasawa, le "stakhanoviste du manga", auteur de Yawara!, Monster ou encore 20th Century Boys. Un auteur "accessible à tout le monde" et terriblement contemporain à en croire Stéphane Beaujean, directeur artistique du festival d'Angoulême: "C'est un auteur qui produit une image du mal qui n'a ni nom ni visage" en résonance parfaite "avec le monde d'aujourd'hui où il faut apprendre à vivre avec un danger qu'on ne peut pas cerner".

Enfin, un hommage sera rendu à Osamu Tezuka. Considéré comme le "Hergé japonais", le mangaka décédé en 2009, est l'auteur d’Astro Boy et Black Jack, deux célèbres héros de mangas. Il aura droit à une rétrospective exceptionnelle.

Astro Boy, personnage du mangaka Osamu Tesuka, qui a droit à une rétrospective exceptionnelle, en janvier prochain à Angoulême - Osamu Tesuka / FIBD

Alix, Titeuf et les autres...

Dans un style complètement différent, il y a également une expo Alix à découvrir au Musée de la bande dessinée. Le personnage a été crée par le dessinateur Jacques Martin en 1948, il nous plonge dans l'antiquité romaine.

Titeuf, lui, fête ses 25 ans. Le petit garçon imaginé par Zep a droit à son exposition sur le parvis de l'hôtel de ville. Et vous pourrez même rencontrer Zep en chair et en os, dimanche 28 à l'espace Franquin à 11h.

Deux autres rendez vous incontournables : l'oeuvre de Cosey, le président du festival cette année à l'Hôtel Saint-Simon, et la Venise de Casanova au musée des beaux-arts d'Angoulême.

Danser avec des vampires et des Schtroumpfs...

Et le festival de la BD d'Angoulême, c'est aussi l'occasion de faire la fête! D'abord, avec les Schtroumpfs... ils ont 60 ans... et les petits bonhommes bleus, imaginés par Peyo, se promèneront dans les rues d'Angoulême, avec lâcher de ballons, parcours et animations parait-il "schtroumpfantes".

Les Schtroumpfs fêtent leurs 60 ans. - Peyo/Edition Dupuis

Et puis, vous pourrez participer au bal des vampires dimanche après-midi, dans la cour de la mairie, en présence de Joan Sfarr. L'auteur vient de publier un nouveau tome de "Petit vampire", alors pour l'occasion, tout le monde arrive déguiser. La plus belle tenue sera récompensée!

Le festival de la BD d'Angoulême ouvre ce jeudi 25 janvier et se termine dimanche.