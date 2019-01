De Batman à Tom-Tom et Nana : les expos du Festival de la BD d'Angoulême

Angoulême, France

Le Festival de la bande-dessinée d'Angoulême débute jeudi prochain, le 24 janvier. Pendant quatre jours, les amoureux de la BD pourront rencontrer des auteurs, assister à des concerts de dessins, mais aussi admirer une douzaine d'expositions. France Bleu La Rochelle vous les présente.

Batman 80 ans : un genre américain démasqué

C'est sans doute le plus célèbre des super-héros américains, et il a marqué l'essor des comics : le Festival célèbre, comme il se doit, les 80 ans de Batman ! Avec une grande et spectaculaire exposition sur le protecteur de Gotham City. La scénographie "immersive et ludique", selon le Festival, permet de traverser tous les lieux cultes liés au justicier masqué. Elle permet aussi de découvrir ses multiples facettes, sa vie tourmentée et les nombreux artistes qui lui ont donné vie au fil du temps.

Des costumes et planches originales sont exposés pour une rétrospective inédite. Les festivaliers pourront ainsi découvrir la Batmobile du premier Tim Burton, dessinée par Anton Furst, visiter la Batcave et d'autres surprises.

Une planche de Batman - DC-TM © 2013-2016 DC-COMICS © 2018-URBAN-COMICS pour la version francaise - Bob Kane

Le héros de DC comics est un super-héros particulier : il n'a pas de super-pouvoirs, contrairement à son contemporain Superman. Il se bat pour la justice, contre les méchants, mais avec un masque et une cape noirs qui lui donnent une aura plutôt sombre. Lui qui a été traumatisé par la mort de ses parents, assassinés devant lui quand il était enfant. Il s’appuie maintenant sur sa fortune personnelle, son intelligence et son talent pour le combat, pour rendre une justice humaine et désintéressée.

L’ALPHA – MÉDIATHÈQUE DE GRANDANGOULÊME – MONDE IMAGINER - Du 24 au 27 janvier 2019

Tom-Tom et Nana présentent : tout Bernadette Després

Au-delà des célèbres Tom-Tom et Nana, c'est toute l’œuvre de leur dessinatrice, Bernadette Després, qui est présentée dans cette exposition du Festival d'Angoulême. Une longue oeuvre commencée dans les années 60, des livres pour enfants au "graphisme coloré et généreux", souligne le festival.

Tom-Tom et Nana - Bernadette Després

C'est à partir de 1977, dans le mensuel J’aime Lire, édité par Bayard Presse, que l'on découvre les aventures de deux enfants "créatifs et chamailleurs" : Tom-Tom et sa sœur Nana. Une bande dessinée de dix planches, particulièrement attendue par les jeunes lecteurs du magazine, que Bernadette Després dessine aux côtés de la scénariste Jacqueline Cohen (Évelyne Reberg participera par la suite à l’écriture).

A LIRE : "Tom-Tom et Nana", les secrets d’une série réussie avec sa dessinatrice Bernadette Desprès

Le trait est "faussement naïf et très détaillé", et permet de rendre le quotidien des deux enfants "immédiatement familier". Les parents, la grande sœur, les clients du restaurant La Bonne Fourchette, la tante, le copain Rémi : "les deux jeunes héros sont entourés d’une galerie de personnages hauts en couleur, eux aussi très expressifs dans leurs attitudes". L'exemple-type d'une "bande dessinée transgénérationnelle", qui continue, 40 ans plus tard, de plaire autant aux enfants d’aujourd’hui, qu'à leurs parents !

L’exposition présente des œuvres inédites. Elle invite les visiteurs à s’immerger dans l'univers tout en rondeur et en mouvements de Bernadette Després, plein de fantaisie, de jeux, de musiques et de chansons. Une "énergie joyeuse et communicative", promet le Festival. Les visiteurs peuvent même s’amuser avec des jeux issus de l’imagination de l’autrice, mais aussi dessiner, lire et bien sûr retrouver les aventures de Tom-Tom et Nana.

QUARTIER JEUNESSE - Du 24 au 27 janvier 2019

Et aussi : Richard Corben, Manara, Taiyo Matsumoto...

Richard Corben, donner corps à l’imaginaire : le Grand Prix 2018 du Festival d'Angoulême se voit, comme c'est l'usage, consacrer une exposition. De nombreux collectionneurs se sont mobilisés pour constituer la rétrospective la plus complète possible sur Richard Corben, "auteur considéré par la profession comme l’un des dessinateurs les plus fascinants de sa génération", écrit le Festival. "Un artiste que Moebius lui-même appelait Richard “Mozart” Corben pour souligner son génie sans égal". Mais l'Américain ne fait pas le déplacement à Angoulême.

MUSÉE D’ANGOULÊME - Du 24 janvier au 10 mars 2019

©Corben - Corben

Manara, itinéraire d’un maestro de Pratt à Caravage : une exposition pour célébrer (enfin !) cinquante ans de carrière de ce maître de la bande dessinée. Milo Manara, connu surtout pour ses grands succès érotiques, se voit consacrer une rétrospective exceptionnelle, pour la première fois au Festival d'Angoulême : "de l’ébullition italienne des années 1970 à la rencontre avec Federico Fellini, des collaborations avec Hugo Pratt à son goût de la sensualité", écrit le Festival.

ESPACE FRANQUIN – salle Iribe - Du 24 au 27 janvier 2019

©Manara - Manara

Taiyo Matsumoto, dessiner l’enfance : c'est la première rétrospective exceptionnelle pour Taiyo Matsumoto, auteur de mangas depuis trente ans. Près de 200 œuvres originales sont présentées à Angoulême.

MUSÉE D’ANGOULÊME – SALLE TEMPORAIRE - Du 24 janvier au 10 mars 2019

©Matsumoto - Matsumoto

Tsutomu Nihei, l’arpenteur des futurs : une exposition exceptionnelle pour revenir sur l’oeuvre de l’un des plus grands tenants du manga de science-fiction, créateur des séries BLAME!, Knights of Sidonia et Aposimz. ESPACE FRANQUIN - Du 24 au 27 janvier 2019

Rutu Modan un théâtre tragi-comique : récompensée par deux fois au Festival, l'Israélienne Rutu Modan est mise à l’honneur dans une grande exposition. "L’occasion de revenir sur une oeuvre essentielle où s’entremêlent réalisme cru et humour acide", se réjouit le Festival. HÔTEL SAINT SIMON - Du 24 au 27 janvier 2019

Jean Harambat, aller-retour : Lauréat du Prix René Goscinny en 2018, Jean Harambat est l’auteur d’une oeuvre où se mêlent la littérature, l’intime et le goût de l’aventure. MUSÉE DE LA BANDE DESSINÉE - Du 24 janvier au 28 avril 2019

La Saga de Jérémie Moreau : en janvier 2018, Jérémie Moreau s’est vu remettre le Fauve d’Or, son troisième prix officiel du Festival en moins de quinze ans. Depuis toujours, son parcours artistique et professionnel est intimement lié au Festival, qui lui rend hommage cette année à travers une grande exposition. L’ALPHA – ATRIUM - Du 24 janvier au 9 février 2019

© Jérémie Moreau - Jérémie Moreau

Pierre Feuille Ciseaux #6 : l’association ChiFouMi, qui oeuvre pour la reconnaissance de nouvelles formes de bande dessinée, organise depuis une dizaine d’années la manifestation Pierre Feuille Ciseaux. Cette résidence d’artistes fondée sur le collectif et l’expérimentation s’installe à Angoulême et proposera des rencontres et une grande exposition des travaux réalisés. MUSÉE DU PAPIER - Du 24 au 27 janvier 2019

Bien, monsieur. : la revue "Bien, monsieur." lutte, débat, se contredit, cherche la bagarre. Dans une installation au sein du Pavillon Jeunes Talents®, une quinzaine d’artistes s’expriment sur le thème des luttes : lutte des corps, des classes, des sexes, de territoire, écologique, collective ou individuelle... PAVILLON JEUNES TALENTS ® - LE NIL / CNAM - ENJMIN - Du 24 au 27 janvier 2019

© Bien Monsieur - Bien Monsieur

20 ans de L’Hippocampe, le concours de l’association : L’Hippocampe, concours de bande dessinée à destination des personnes en situation de handicap, fête ses 20 ans. À cette occasion, le Festival d’Angoulême met en lumière les productions de ses lauréats. PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE - Du 24 au 27 janvier 2019