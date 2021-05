Le festival de la BD programmé début juillet à Nîmes

Initialement prévue du 7 au 9 mai et reportée pour cause de restrictions sanitaires, l’édition 2021 du Festival biennale de la BD de Nîmes se déroulera les 2, 3 et 4 juillet sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle. Le Nîmois Achdé, dessinateur de Lucky Luke depuis 2002 et figure incontournable du neuvième art sera le parrain de cette nouvelle édition. Au programme : exposition « L’humour en BD », rencontres et débats avec plus de 40 auteurs présents, battle impro-dessinée, projection de documentaires, dédicaces sur les stands des libraires de Nîmes (Pop Up et Cie, La Bulle, Peter Pan, Le Bédéphile), et animations pour les enfants.

L’édition 2021 du Festival biennale de la BD de Nîmes se déroulera les 2, 3 et 4 juillet sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle - Ville de Nîmes