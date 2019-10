Le Festival de la Forêt et du Bois 2019 au château de la Bourdaisière à Montlouis sur Loire

Montlouis-sur-Loire, France

Les trois premières éditions furent un véritable succès !

Voilà donc ce 4ème Festival de la Forêt et du Bois qui va une nouvelle fois séduire et ravir toute la famille... Le plein d'animations à la fois pédagogiques et amusantes, et, surtout, un invité de marque : le Petit Prince de Saint-Exupéry !

Un programmes riche en évènements : Les Grandes olympiades, des activités sportives et manuelles dans et autour de la forêt, un concours de dessin "Dessine-moi® ta forêt idéale", des balades pédagogiques avec l'ONF, la découverte du parcours artistique ou encore un rendez-vous d'exception avec le Petit Prince qui posera avec vous pour une photo inoubliable !

Les gourmands ne sont pas oubliés lors d'une soirée festive le samedi, pour laquelle il est fortement conseillé de réserver, avec la projection d'un film à 18h00 et un repas champêtre à 20h00 au cœur des caves troglodytiques...

Une quatrième édition en partenariat avec France Bleu Touraine, qui ne manque ni de couleurs ni d'émotions ! A vivre absolument !