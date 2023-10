Le Festival de la Mer à Canet, emploi, découverte, technologie et loisirs du 5 au 8 octobre

Quels sont les métiers de la mer ? Capitaine d'un navire, matelot dans un cargo ? Oui mais pas uniquement, il y a de nombreux métiers qui ont un lien direct avec les ports, les bateaux, l'univers des flots. Des emplois souvent passionnants et où il y a du travail, des recrutements et donc un avenir. Forum des métiers du nautisme ce jeudi 5 et ce vendredi 6 octobre avec Nauti Campus et les centres de formation professionnelle.

Quand il est question du futur de la navigation, on évoque de plus en plus le foil, un dispositif qui limite le frottement de l'embarcation sur l'eau et qui permet une meilleure efficacité, des économies d'énergie donc un respect appuyé de l'environnement. Surtout quand ces bateaux sont à propulsion électrique. Démonstrations et village de l'environnement marin et de la plaisance samedi 7 et dimanche 8 octobre.

Ces bateaux plutôt luxueux ou sportifs font rêver, les multicoques, et ils permettent aussi, lorsqu'ils sont en escale ici pour entretien et révision, de stimuler notre économie locale des Pyrénées-Orientales. Présentation pour rêver à des destinations maritimes pourquoi pas lointaines ?!

Et pour partir encore plus loin, on voyage grâce à l'explorateur Jean-Louis Etienne en conférence au cœur du salon ce samedi 18h.

Le Festival de la Mer à Canet en Roussillon du 5 au 8 octobre 2023.