Le festival de musique de Sully est annulé pour la 2ème année consécutive

La décision était pressentie, elle est désormais officielle : le festival de musique de Sully n'aura pas lieu cette année. Une trentaine de concerts était prévue entre le 27 mai et le 20 juin dans plusieurs villes du Loiret. Il y a trop d'incertitudes sanitaires, a tranché le Département qui préfère annuler - comme cela avait déjà été le cas l'an passé...

Pas de visibilité sur les contraintes sanitaires

"Nous avons fait un dernier tour de table cette semaine, indique Laurence Bellais, la vice-présidente du conseil départemental du Loiret, en charge de la Culture, il était impératif pour nous d'anticiper, à la fois pour la programmation et la communication. Or, ce que nous entendons en terme sanitaire ne nous laisse pas espérer une embellie subite."

La décision d'annuler a donc été prise, "et ce n'est pas de gaieté de cœur". "On pense surtout aux artistes, aux techniciens, aux intermittents du spectacle, ce sont eux qui une fois de plus ne peuvent pas monter sur scène ni vivre de leur passion, ni la partager avec le public", souligne l'élue.

Un mini-festival sur 4 jours en septembre ?

Reste une lueur d'espoir : une formule inédite est à l'étude pour septembre. "On est en train de préfigurer un événement de rentrée, alors non pas pour avoir un festival "off" mais quelque chose qui pourrait enfin mettre un peu de baume au cœur, précise Laurence Bellais. Cette formule aurait lieu sur 4 jours, et permettrait de "compenser un petit peu" : "nous resterons de toute façon à l'écoute des artistes que nous ne pourrons pas programmer, en leur donnant la priorité pour l'édition de 2022 - mais c'est déjà ce qu'on leur avait dit l'an passé pour cette année..."