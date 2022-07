Le festival de musique Radio France 2023 sera davantage montpelliérain avec un nouveau directeur

Alors que l'édition 2022 du Festival de musique Radio France Occitanie-Montpellier débute ce jeudi soir, la prochaine édition 2023 est déjà sur les rails. La Région Occitanie, la Métropole de Montpellier et la présidente de Radio France ont présenté les nouvelles ambitions de ce festival de musique classique, de jazz et d'électro qui se déroule tous les ans à la mi-juillet dans toute la région Occitanie depuis 1985.

Le nom du nouveau directeur du festival a été annoncé, il s'agit de Michel Orier, actuel directeur de la musique et de la création à Radio France, il succède à Jean-Pierre Rousseau.

Aujourd'hui, la volonté partagée est de relancer le festival sur son territoire historique, unité de temps et de lieu en se recentrant sur la métropole de Montpellier et notamment le cœur ardant de la ville de Montpellier. Depuis plusieurs années, les concerts étaient proposés sur toute la région Occitanie.

"Il faut assurer le renouvellement des publics en attirant plus de jeunes notamment". Ainsi une académie de la musique lyrique pourrait être créée et des partenariats devraient voir le jour avec le rectorat et l'Académie de Montpellier. Le festival va aussi consolider son travail avec la Cité des Arts, l'Opéra Orchestre national de Montpellier dans le cadre notamment de la candidature de Montpellier en tant que capitale européenne de la Culture pour 2028.

Michel Orier, le nouveau directeur du festival

"C'est formidable pour moi, mais aussi pour Radio France parce que ça nous réinscrit dans la tradition de ce festival qui a été créé par Georges Frêche, Jean-Noël Jeanneney et René Koëring. C'est un très beau challenge. En même temps, je trouve que Montpellier est une ville formidable pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel à la fois au niveau du public, mais aussi au niveau de ce qu'est la ville, de son patrimoine architectural. Quand on se balade un peu dans les rues de Montpellier, on imagine tout de suite comment le festival peut réinvestir la ville de façon très très forte. Et ça, ça, c'est une dimension qui m'intéresse et qui m'excite beaucoup."

"Le festival à Montpellier se fait dans un contexte qui est complètement différent de ce qu'on vit à la radio à Paris le reste de l'année. Et ça, c'est très précieux pour nous. On a un rapport au public qui est complètement différent. Mon ambition là-dessus, c'est vraiment de faire en sorte que pendant le temps du festival, on ait une incarnation, qu'on retrouve des visages d'artistes qui vont complètement incarner cette manifestation qui en même temps est une manifestation qui a toujours privilégié la jeunesse. Je crois que c'est très important, particulièrement en ce moment."

"On a Radio-France, un peu plus de 300 musiciens qui travaillent à longueur d'année, qui sont dépositaires de savoirs, de talents, qui rêvent de le transmettre à de jeunes générations."

"Il y a aussi une notion de transmission sur laquelle on peut travailler. On a Radio-France, un peu plus de 300 musiciens qui travaillent à longueur d'année, qui sont dépositaires de savoirs, de talents, qui rêvent de le transmettre à de jeunes générations. On peut imaginer des académies d'orchestres à Montpellier. On peut imaginer, au-delà de la révélation des jeunes talents auxquels le festival s'est toujours attaché, toute la scène française a fait quasiment ses premières armes à Montpellier au cours de ces 35 années."