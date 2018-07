Carton plein pour le festival de Nîmes qui vient tout juste de s'achever. Un lieu magique, les arènes et une programmation audacieuse ont déplacé les foules. 158.000 personnes sur 20 concerts dont les cartons d'Indochine et Sting.

Nîmes, France

La saison 2018 des concerts dans les arènes de Nîmes s'achève dans l’allégresse. Avec 158 000 entrées, le festival s’affirme, selon le Petit Futé, comme le 3é plus important de France devant les Eurockéennes de Belfort et les Francofolies de la Rochelle. Le festival de Nîmes s’impose comme le lieu d’escale d’artistes internationaux prestigieux. Les tournées européennes d’Indochine et de Sting, atteignant respectivement 11 000 entrées, les 2 plus belles soirées en terme de fréquentations.

158.000 entrées, 20 concerts et une programmation audacieuse

Marilyn Manson, Massive Attack, Lenny Kravitz, Texas, Simple Minds, Jamiroquai, Shaka Ponk, Ennio Morricone se sont succédés, alternant avec des têtes d’affiches françaises : Orelsan, IAM, Vianney, Big Flo et Oli, - qui ont enregistré au passage des plans destinés à leur nouveau clip – Véronique Sanson et Julien Clerc, Kids United ou encore Calogero.

Les stars vecteurs de développement économique pour Nîmes

Une locomotive pour le commerce Nîmois et notamment du centre-ville. Le festival, souligne la mairie, bénéficierait à l’hôtellerie, la restauration, les débits de boissons. Au tourisme en général. Fer de lance des animations d’été de la ville, le festival qui acquiert, peu à peu, une renommée internationale participe à la bonne santé du cœur de ville Nîmois.