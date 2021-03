Le festival du Pescet recherche des artistes pour sa troisième édition en Dordogne

Le festival du Pescet revient pour sa troisième édition. Elle doit avoir lieu du 20 au 22 août, de 10 heures à 23 heures 30, à Colombier à côté de Bergerac en Dordogne. Ce festival en plein air est un mélange de pièces de théâtre et de concerts de musique. Les organisateurs ont récemment lancé un appel à projet pour recruter les futurs artistes de l'édition 2021.

Un groupe de musique pour les familles

Le festival du Pescet est ouvert à tous les groupes de théâtre et de musique, qu'ils soient locaux ou nationaux. Toutes les candidatures seront acceptées. Il y a, toutefois, une légère contrainte pour la musique, cette année, à cause de la crise sanitaire.

"On est obligés d'avoir uniquement des personnes assises pendant le festival. On ne peut pas avoir de concerts qui déchaînent les enfers, donc on cherche un groupe avec une ambiance plutôt tranquille, explique Lucas Mustat, l'un des organisateurs du festival. De la musique cosy et familiale, pourquoi pas de la variété française."

Une préférence pour les pièces pour enfants

Concernant le théâtre, il reconnaît, à titre personnel, avoir une petite préférence pour les pièces pour enfants. "Quelque chose qui donne envie au plus jeune public de découvrir le théâtre", admet-il. Son coup de cœur pour cette édition 2021 ? "Une interprétation de Peter Pan ou du Roi Lion, une pièce dans cet esprit, j'adorerais", poursuit Lucas Mustat.

Permettre aux jeunes artistes de monter sur scène

Ce festival donne également l'occasion à de jeunes artistes de retrouver la scène. "Ça les aide, c'est déjà une première opportunité. Tout à coup, il va y avoir des choses très concrètes pour eux : comment j'installe mon décor, comment j'utilise l'éclairage, quand est-ce que je monte sur scène, etc., souligne le directeur du Cours Florent, Fréderic Monfort, dont la célèbre école de théâtre est partenaire du festival. C'est très bien parce qu'ils vont avoir à faire ça tout au long de leur carrière."

Frédéric Monfort a d'ailleurs un conseil pour les candidats qui souhaitent postuler : éviter d'être trop nombreux. "Envoyer une équipe de quinze, vingt personnes pour jouer un grand Shakespeare, c'est bien évidement très intéressant mais ça pose de tels problèmes que généralement ça tombe à l'eau, suggère-t-il. Alors qu'un très beau petit spectacle avec quasiment pas de décor, c'est formidable"

Deux à trois compagnies de théâtre retenues

Pour postuler, il est possible de transmettre une maquette de sa performance. Les candidatures sont à envoyer au plus tard le dimanche 4 avril, à l'adresse mail suivante : contact@festivaldupescet.fr. Pour les compagnies de théâtre, une audition de la pièce d'une quinzaine de minutes, devant les organisateurs du festival, pourra également être demandée. Deux à trois compagnies seront finalement retenues.

Quant à la rémunération des artistes, elle dépendra des subventions qu'obtiendra le festival du Pescet. Ils seront, à minima, défrayés. "Ils viennent et ça ne leur coûtera rien de jouer sur scène, assure Lucas Mustat, l'un des organisateurs du festival. Mais le pari de cette troisième édition, c'est de réussir à payer tous les artistes qui viennent en représentation."

La tenue du festival reste évidement suspendue à l'évolution de la situation sanitaire. L'année dernière, le festival a pu réunir 300 personnes. Cette année, il devrait être limité à 5.000 personnes assises.

Un festival né d'un amour fou pour le Périgord

Ce festival a été lancé par une bande de sept copains, des anciens élèves du Cours Florent, en 2019.

Les organisateurs du festival du Pescet sont des anciens élèves du Cours Florent. - François Barc

Les fondateurs souhaitaient créer un festival afin de mettre en avant différents projets artistiques. "Travailler ensemble, c'était une évidence pour nous, tout comme faire du théâtre ensemble, alors on s'est dit : pourquoi pas monter un festival ?", raconte Lucas Mustat.

"On est tombés fous amoureux du Périgord, poursuit-il. Un de nos amis nous invitait souvent en vacances chez lui, et à force de venir dans la région, d'être émerveillés par ses champs à perte de vue, ses vignes, sa chaleur et de se baigner dans ses lacs, on est tombés fous amoureux de la région. On s'est dit que c'était ici qu'il fallait installer le festival."

Tous espèrent désormais que la troisième édition pourra bel et bien avoir lieu.