Le festival de Poupet attend Florent Pagny

Le festival de musique de Poupet bat son plein à St Malô-du-Bois en Vendée. Après les Corses d'I Muvrini et Adamo ce mardi soir, Florent Pagny est attendu ce mercredi soir sur la scène du théâtre de verdure. Ce sera d'ailleurs le premier concert de la tournée d'été du chanteur qui avait révélé être en traitement pour un cancer du poumon. Ce soir, le théâtre de verdure et ses 4.500 places affichera complet.

"Il y aura beaucoup d'émotion, confie le président du festival Philippe Maindron, puisqu'il est très attendu. On est contents, car il va au bout de son rêve de venir ici pour démarrer sa tournée. On en revient toujours au même, il y a ici à Poupet cette espèce de proximité, de chaudron magique. Quand un artiste vient ici pour la première fois, c'est la première chose qu'il relève, et quand il revient, c'est précisément pour cette raison-là".

Philippe Maindron, président du festival de Poupet, ravi d'accueillir une nouvelle fois Florent Pagny © Radio France - Yves-rené Tapon

Le festival de Poupet fonctionne aussi grâce au millier de bénévoles mobilisés pour accueillir au mieux artistes et festivaliers. Certains passent d'ailleurs une semaine complète au camping de la vallée du Poupet, afin de rien manquer : "On a le pass depuis 12 ou 13 ans, on est assez éclectiques, ce (mardi) soir, il y a Adamo, après, il y aura Shaka Ponk (12 juillet), voyez le grand écart !" raconte ce festivalier.

