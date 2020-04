Le Festival de Poupet dévoile la programmation de sa soirée de clôture

Le Festival de Poulet aura bien lieu ! C'est en tout cas ce qu'espèrent les organisateurs malgré le confinement, qui dévoilent ce mercredi la programmation de la dernière soirée de cette édition 2020 : Poupet Déraille, "la soirée la plus décalée de France".

Salsa du démon

En plus de Sting qui jouera le 16 juillet, le 24 juillet, dernier jour du festival, les organisateurs promettent un karaoké XXL. Vingt-deux artistes monteront sur scène, et parmi eux : des artistes internationaux, comme Eiffel 65, des stars des années 1980, comme Gilbert Montagné et Emile et Image, des chanteurs de raï et de R’n’B des années 90, comme Faudel ou Stomy Bugsy, des interprètes des tubes les plus connus de tous : Gilou avec "Viens boire un p’tit coup à la maison", ou encore l’orchestre du Splendid et sa "Salsa du démon". Les organisateurs promettent aussi les Goldmen, qui reprendront tous les tubes de Jean-Jacques Goldman.

Ils espèrent aussi battre un nouveau record : celui de réaliser un karaoké XXL avec les 20.000 festivaliers réunis.