Le festival de reggae No Logo vient de dévoiler six noms pour son édition 2020, du 14 au 16 août à Fraisans, dans le Jura. Danakil, Clinton Fearon Music, Flavia Coelho ou encore Radikal guru en font partie.

Le festival de reggae No Logo dévoile les six premiers noms de son édition 2020

Fraisans, France

Le Festival No Logo a dévoilé en cette fin d'année les premiers noms de sa huitième édition. Six artistes déjà prévus pour monter sur la scène du festvial de reggae de Fraisans, dans le Jura, pour les trois jours de festival du 14 au 16 août 2020. Il s'agit de Danakil, Clinton Fearon, Flavia Coelho, Radikal Guru, YaniSs Odua et Mystical Faya.

Un millier de pass vendus en neuf jours

L'organisation du festival annonce que le millier de pass trois jours mis en vente à tarif préférentiel ont été vendus en seulement neuf jours. "Ça dépasse tout ce à quoi on pouvait s'attendre" assure la direction sur sa page facebook.

On peut toujours acheter des pass sur le site, mais à 68,25€ pour les trois jours avec le camping inclus. En 2019, No Logo a attiré 14.000 spectateurs par jour sur les trois jours de festival.