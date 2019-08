Le festival de tatouages Ink'n'Roll, c'est parti à Châteauroux !

Châteauroux, France

Comment distinguer un bon et un mauvais tatoueur, comme l'ont fait à une époque les inconnus avec les chasseurs ? Vous aurez l'occasion de vous exercer tout ce weekend à l'occasion du festival Ink'n'Roll à Châteauroux, salle Barbillat-Touraine. "Déjà savoir dessiner c'est la base, savoir retranscrire au mieux l'idée du client" nous donne Denis Giraud en guise de première piste. Le patron de "l'Atelier D", rue Grande, organise la 8ème édition d'un festival qui se veut familial et hétéroclite. 38 tatoueurs présents, pour tous les styles : "Il y a des tatoueurs polynésiens, du New School, très inspiré du graff, du ''néo trad'', des motifs traditionnels plutôt contemporains dans le graphisme, et puis du old school, ça ne se démode pas."

L'affiche du festival cette année met à l'honneur le général Bertrand, clin d'oeil à l'histoire locale - Ink'n'Roll

Les modes passent, les tatouages restent

Pour choisir le tatoueur il y a donc l'embarras du choix, quant au tatouage en lui-même, attention prévient Denis Giraud : "je fais encore partie des gens qui pensent que ce n'est pas anodin un tatouage, ce n'est pas un produit commercial. Il faut essayer de regarder le travail de chacun, éviter de faire le truc qu'on a déjà vu mais plutôt chercher le sens de ce qu'on veut porter pour que le tatoueur adapte cela en dessin." Ce qu'on voit énormément ces dernières années ? Des montres à gousset, des horloges, symboles du temps qui passe. Mais aussi des fleurs, les roses de plus en plus, bien que ce soit un symbole intemporel.

38 tatoueurs sont annoncés pour cette 8ème édition, avec des styles tous très différents - Ink'n'Roll

Ink'n'Roll, c'est aussi de la musique

Dans Ink'n'Roll, il y a "ink" pour encore en anglais, il y a aussi rock'n'roll, parce que la musique a une importance toute particulière durant l'événement. "Je fais venir cette année DJ Madj, qui est une encyclopédie musicale ambulante, pionnier de la bande FM à Paris, il peut attaquer le matin avec du Piaf et finir avec du Agnostic Front le soir." Il jouera donc tous les jours, il y aura aussi un concert samedi soir et un autre dimanche soir. De quoi oublier la sensation de la piqûre, parfois taquine.