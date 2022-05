Le festival de théâtre de Tomblaine a ouvert ses portes ce samedi

Comme chaque année, Tomblaine accueille du 21 au 28 mai son festival de théâtre "Aux actes citoyens". Entre programmation alléchante et joie de se retrouver, festivaliers et bénévoles ont savouré l'inauguration ce samedi.

"C'est génial ce qu'ils font avec ce piano !" Le festival "Aux actes citoyens" n'a démarré que depuis quelques minutes, et Claudine est déjà aux anges devant le spectacle du duo "Il Grande Piano", qui mêle danse, chant et musique jouée sur un immense piano sur lequel les artistes marchent pour actionner les touches. Avec son amie Claudine, elles sont de grandes habituées de la manifestation qui a démarré ce samedi 21 mai à Tomblaine, et qui dure jusqu'au 28 mai.

Une programmation diverse

Pendant ces sept jours vont se succéder pièces de théâtre, spectacles plus expérimentaux, danse et musique, sous le patronage du parrain de cette édition, l'humoriste Titof. Parmi les têtes d'affiches, Daniel Auteuil, Claudia Tagbo ou encore Michel Drucker. C'est lui qu'attendent Monique et ses amies, fidèles parmi les fidèles du festival. "On vient tous les ans depuis des années, et on voit tout ou presque ! Il faut bien qu'on s'occupe", sourient les retraitées.

En cette première journée, ce sont toutes les générations qui ont trouvé leur compte. Olivia, 9 ans, et sa petite sœur, sortent ravies d'un spectacle de danse pour enfants. "Ca se voit qu'ils se sont beaucoup entraînés !"

Le théâtre "vivant et de proximité"

Le plaisir est perceptible aussi du côté des artistes. Isabelle Starquier, à la tête d'une compagnie de théâtre, attire les spectateurs sous un petit parapluie installé dehors. A l'intérieur, elle joue un extrait des Femmes savantes, de Molière. "C'est vrai que la condition des femmes n'a pas beaucoup changé", note une spectatrice à la fin de la tirade.

Isabelle Starquier accueille les spectateurs sous un parapluie transformé en scène intimiste. © Radio France - Ninnog Louis

Mission accomplie pour la comédienne : "le théâtre permet de se divertir intelligemment. Notre but est de le ramener au cœur de la cité, il faut à nouveau dire au gens que c'est un outil vivant et de proximité." Avec les dizaines de pièces proposées tout au long de la semaine à Tomblaine, l'objectif semble atteint.