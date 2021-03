Le festival Debussy publie son programme pour sa dixième édition

Un festival maintenu et qui publie sa programmation pour cet été. En soit, c'est déjà un événement. Le festival Debussy aura lieu du 20 au 25 juillet à Argenton-sur-Creuse (36). "Cette dixième édition révèlera les affinités entre le répertoire de la musique classique et les créations contemporaines" écrivent les organisateurs qui promettent des surprises, notamment sur les lieux des concerts. En plus du traditionnel Jardins de la Grenouille, les festivaliers pourront s'installer "dans d'autres lieux originaux des environs".

Les organisateurs promettent aussi une soirée "où musique classique et musique électronique dialogueront avec Chapelier Fou, Chloé et Vassilena Serafimova, Molécule, Yuksek et Etienne Crécy". Un espace jeune public sera aussi mis en place.

Plusieurs des concerts et conférences seront gratuits. Pour les soirées payantes, comptez 15 à 25 euros.

Programmation du 20 au 25 juillet :

Mercredi 21 juillet à 21h - Tendre est la nuit, Alexandra Luiceanu, harpe Église du Menoux - payant

Jeudi 22 juillet à 18h30 - Un vent nouveau, Marina Chiche, violon L'Ensemble Squillante, ensemble de saxophones Scène des Jardins de le Grenouille - payant

21h - Poésie éternelle, Alexandre Tharaud, piano Scène des Jardins de le Grenouille - payant

Vendredi 23 juillet à 16h30 - À la recherche du temps perdu, Shani Diluka, piano Scène des Jardins de le Grenouille - gratuit

18h30 - Timbres sans paroles, Yvan Cassar, piano Joël Grare, percussions Scène des Jardins de le Grenouille - payant

21h00 - D'hier à aujourd'hui, Orchestre National d'Île-de-France Scène des Jardins de le Grenouille - payant

Samedi 24 juillet à 16h30 - Trios de poche, Trio Medici, trio pour piano Scène des Jardins de le Grenouille - gratuit

18h30 à 2h00 - French Touch, Soirée entre classique et électronique Chapelier Fou Chloé et Vassilena Serafimova Molécule Yuksek Etienne de Crécy Scène des Jardins de le Grenouille - payant

Dimanche 25 juillet à 15h00 - Après un rêve, Jean Kapsa, piano jazz Scène des Jardins de le Grenouille - gratuit

16h30 - Playlist L'Ensemble Perspectives, ensemble vocal Scène des Jardins de le Grenouille - gratuit

18h30 - Éléments Ambroisine Bré, mezzo-soprano Ismaël Margain, piano Quatuor Hanson, quatuor à cordes Scène des Jardins de le Grenouille - payant