Le festival des Déferlantes quitte Céret pour Perpignan

Decidemment, Le festival des Déferlantes a la bougeotte. Un an après avoir quitté son site historique d'Argelès-sur-mer (château de Valmy) pour s'installer à Céret, l'événement va de nouveau déménager pour son édition 2023. Les organisateurs annoncent l'installation du festival à Perpignan, sur le parking du Parc des expositions.

Dans un communiqué, les organisateurs expliquent que le site de Céret n'a pas donné entière satisfaction, notamment en terme d'accessibilité. "Vous avez été nombreux à nous faire part de certaines difficultés rencontrées durant cette dernière édition, en particulier les déplacements vers et depuis Céret. Nos équipes ainsi que les collectivités et les services de l’État ont tout mis en œuvre pour trouver des solutions et améliorer ce point pour l’édition 2023".

La prochaine édition se teindra au 6 au 9 juillet "en bord de Têt, face au Canigou, devant un parc des expositions que les habitués ne reconnaîtront pas tant nos efforts de scénographie seront décuplés". Le projet sera présenté lors d'une conférence de presse lundi 16 janvier à 11h00, à l’Hôtel Pams de Perpignan.

En 2022, Les Déferlantes ont fêté leurs 15 ans d’existence en accueillant plus de 100 000 festivaliers durant 4 jours, faisant de ce festival "le plus important d’Occitanie et un des principaux en France".