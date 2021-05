Saint-Nazaire : le festival des Escales confirme l'annulation de l'édition 2021

Ça n'est pas une surprise. L'équipe du festival des Escales confirme ce mardi l'annulation de l'édition 2021. En avril, dans un communiqué, la mairie de Saint-Nazaire avait déjà annoncé que le festival était "empêché". Les organisateurs donnent rendez-vous aux festivaliers en 2022 pour fêter comme il se doit la 30e édition.

Remboursement ou don

Dans son communiqué publié notamment sur Twitter ce mardi, le conseil d'administration du festival et l'association Les Escales précisent que malgré tous leurs efforts, ils ont du se résoudre à annuler pour la deuxième année consécutive. "C'est bien entendu un déchirement pour l'équipe (...) mais nos retrouvailles seront d'autant plus belles et plus intenses !". Les festivaliers qui ont acheté une place pourront se la faire rembourser ou décider de faire un don.

L'équipe précise également que "l'été ne se fera pas sans musique", et que des concerts seront proposés dès le mois de juin à Saint-Nazaire et dans les communes de la Carene.