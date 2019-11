Le festival des Eurockéennes de Belfort nominé aux Arthur Awards

Belfort, France

"Organisés chaque année par l’International Live Music Conférence (ILMC), principal rassemblement annuel des professionnels de l’industrie mondiale du live, les prochains Arthur Awards se tiendront à Londres le jeudi 5 mars 2020. Cette cérémonie récompense les lauréats de 11 catégories (meilleur promoteur, meilleure salle de concert…) dont celle du meilleur festival pour laquelle Les Eurockéennes de Belfort sont nominées", indique le festival dans un communiqué.

Cette nomination nous réjouit du sol au plafond

"Pas vraiment fan des médailles, classements et autres podiums, exception est ici faite tant l’honneur de voir figurer le festival belfortain dans une prestigieuse sélection aux côtés de 5 événements légendaires nous réjouit du sol au plafond". Le festival belfortain sera en compétition avec cinq autres festivals : Glastonbury (Angleterre), Leeds and Reading (Angleterre), Summersonic (Japon), Rock Werchter (Belgique) et Wacken Open Air (Allemagne). Réponse en mars 2020.

à lire aussi L'appel des Eurocks solidaires aux associations du Nord Franche-Comté