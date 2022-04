Le prochain festival des Lanternes chinoises aura lieu à Montauban

Après trois saisons à Gaillac et une édition à Blagnac, la prochaine édition du festival des Lanternes chinoises aura lieu à Montauban.

L'information a été confirmée à France Bleu Occitanie par Brigitte Barèges, le maire de Montauban. Le lieu où se tiendra le festival n'est pas encore connu. La date n'a pas été communiquée non plus. Les détails seront dévoilés vendredi prochain au cours d'une conférence de presse.

Le festival rebondit en Occitanie

Le festival des Lanternes a accueilli 410.000 visiteurs, l'hiver dernier, au parc du Ritouret de Blagnac. Le lieu s'était paré de mille feux entre le 1er décembre 2021 et le 1er février 2022. Joseph Carles, le maire, s'était dit satisfait et avait loué "la qualité exceptionnelle du spectacle". Mais parallèlement, l'accueil du festival des Lanternes a généré 600.000 euros de déficit, notamment à cause des frais liés à la sécurité. Joseph Carles avait aussi évoqué des incertitudes liées au conflit entre la Russie et l’Ukraine qui auraient ou avoir un impact sur de potentielles subventions.

Après que Blagnac a jeté l'éponge, Patrice Gausserand, ancien maire de Gaillac et président de la société MAG Conseil qui détient les droits du festival avait affirmé être en contact avec d'autres villes de la région Occitanie qui étaient prêtes à accueillir le festival des lanternes pour l'édition 2022-2023. Cette édition aura donc lieu à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne.