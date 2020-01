Le festival des Lanternes de Gaillac bien parti pour battre son record, avec plus de 250.000 places vendues

À mi-parcours, et un mois après son ouverture, la troisième édition du festival des Lanternes de Gaillac (Tarn) a déjà dépassé les 250.000 places vendues. Soit un mois avant sa fermeture, d'ores et déjà autant d'entrées totales que la première édition.

C'est clairement devenu un incontournable pendant l'hiver en Occitanie. Le festival des Lanternes de Gaillac, au sud d'Albi, ne cherche plus à séduire, il a déjà ses fidèles. Inauguré le 1er décembre, il a déjà accueilli 175.000 visiteurs et sa billetterie affiche, ce 2 janvier, près de 253.000 entrées vendues.

Cela signifie qu'à mi-parcours, et un mois avant sa fermeture le 31 janvier, la troisième édition du festival a d'ores et déjà vendu plus de billets qu'il n'y a eu d'entrées payantes lors de la première édition (250.000 entrées dont 218.000 payantes). Et comparé à l'année dernière où Gaillac avait accueilli pas moins de 371.000 curieux, la billetterie début janvier 2019 affichait autour de 200.000 tickets vendus.

Les compteurs sont tous au vert et le Parc Foucaud pourrait donc enregistrer un nouveau record dans un mois.

Tarifs pour un billet daté : 18 € adulte / 13 € pour les tarifs réduits et les habitants de l'agglo gaillacoise / 13 €pour les enfants de +11 ans.

Tarif pour un billet non daté (hors samedis) : 20€ / 13€ / 15€.