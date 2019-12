Le festival des Noëls insolites anime Carpentras durant toutes les vacances

Carpentras, France

Les vacances de Noël sont dédiées aux enfants à Carpentras (Vaucluse), notamment avec la 12e édition des Noëls insolites. Ce festival de spectacles de rue accueille chaque année de plus en plus de visiteurs et cette édition 2019 propose aussi de nombreux ateliers ludiques et attractions hivernales.

Entre sports de glisse et féerie

Pour profiter au maximum, les enfants peuvent compter sur une piste de luge, une patinoire, une mini-station de ski, un atelier pour construire un chalet, etc. Même les spectacles de rue sont interactifs puisque Zapoï l'élan propose une balade sur le dos d'un animal fait de bois et de tissu afin d'arpenter les rues de Carpentras. Quant à Noltika, c'est carrément une parade de Noël offerte aux badauds.

L'ours blanc du spectacle "Noltika" dans les rues de Carpentras © Radio France - Mathieu MESSAGE

Myriam, venue de Lyon avec sa famille, est surprise par le nombre d'activités : "Par chez nous, il y a quelques patinoires qui sont installées, mais nous n'avons pas autant de choix. Surtout à l'échelle de la ville de Carpentras, c'est quand même assez dingue ! C'était exactement ce que je recherchais pour mes filles de 3 et 6 ans en venant ici."

Les jeunes de la région en profitent aussi. Lise, 12 ans, qui habite Mazan, vient régulièrement profiter de la patinoire avec ses copines et prévoit déjà de "participer aux autres activités de la journée". Les commerçants sont aussi très satisfaits, notamment Nathalie, venue de Montpellier pour ventre ses pains d'épice dans une petite cabane, place du 25 août.

Marc Begouaussel, organisateur des Noëls Insolites, avec Zapoï l'élan © Radio France - Mathieu MESSAGE

Pour Marc Begouassel, organisateur de l'événement, la volonté de la municipalité est de rendre le festival "accessible au plus grand nombre. Les Noëls Insolites ont été pensés comme un moment féerique, avec une touche à la Tim Burton".

Les spectacles sont majoritairement gratuits et les activités comme la luge ou la Glisse X-trem sont proposées dans une fourchette de prix allant de 2 à 6 euros.

Le festival continue jusqu'au 5 janvier 2020. De quoi vivre de belles vacances de Noël !