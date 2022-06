Le festival des Nuits du Sud fête ses 25 ans à Vence

Cécile Bronner, responsable du service évènementiel et Alexiane, responsable transfert des artistes, sont invitées dans "100% été" en direct du Jardin de France Bleu Azur pour évoquer le festival des Nuits du Sud de Vence.

Cécile Bronner, responsable communication du Festival Nuits du Sud Vence, et Alexiane, responsable de l'accueil des artistes

C'est du 8 au 23 juillet qu'a lieu l'édition 2022 du Festival des Nuits du Sud de Vence. Créé en 1998, cet évènement incontournable de la Côte d'Azur vous accueille cet été avec 2 artistes par soir. Situé sur la Place du Grand Jardin, la 25e édition promet une programmation riche, souvent issue de la scène internationale, mais aussi de la découverte. Sur France Bleu Azur, Cécile Bronner et Alexiane évoquent le déroulement du festival et l'accueil des artistes, des musiciens et des organisateurs de la tournée. Les deux invitées reviennent également sur les origines de cet évènement.

Ça s'est fait par Teo Saavedra qui est l'initiateur et le créateur du festival, tout simplement parce qu'il faisait de belles fêtes chez lui. A force d'en faire, le maire lui a dit "viens faire la fête sur la Place du Grand Jardin".

Le programme des Nuits du Sud

Le festival vous donne rendez-vous pendant 16 jours avec des têtes d'affiche, comme Camélia Jordana, Benjamin Biolay ou encore Bob Sinclar. On retrouve aussi General Elektriks, Delgres, Oumou Sangaré, Berywam et plein d'autres.

L'ouverture se fait à 19h45 et les concerts débutent à 20h30.

La programmation complète de l'édition 2022 est à retrouver ICI.

Cécile Bronner, responsable communication du Festival Nuits du Sud Vence © Radio France - Thibault Heyte