Le festival des Nuits Guitares de Beaulieu-sur-Mer : 3 jours de fête en plein air

Le festival des Nuits Guitares de Beaulieu-sur-Mer a lieu pendant 3 jours du 20 au 22 juillet 2022. Cet évènement se déroule dans un cadre champêtre, au Jardin de l'Olivaie. Des artistes de la scène internationale se produisent devant le public situé dans l'oliveraie, entourés d'arbres millénaires. Le festival fait aussi la promotion de jeunes talents qui ont l'occasion d'égayer vos soirées estivales. Sur France Bleu Azur, Gil Marsalla donne tous les bons plans pour ce festival.

On est producteur de spectacles, mais on n'est pas que cela, on est aussi là pour mettre en avant le milieu artistique local. [...] C'est un mélange des grandes têtes d'affiche et de la musique locale.