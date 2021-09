Le Festival des randonnées à Mende

Si vous n'aviez rien prévu pour ce week-end (10 -12 septembre) et si vous voulez découvrir la Lozère c'est l'occasion . La Lozère est une destination de prédilection de la randonnée et des activités de pleine nature avec plus de 2700 kms de sentiers balisés. Le plaisir sera pour les yeux explique Jean Bourgade vice-président du comité départemental de randonnée pédestre : "il y a beaucoup de randonneurs en famille, beaucoup de randonneurs par groupes d'amis, par groupes d'affinités. Et puis, il y a aussi le fait que sur le département, on a un équipement en matière de sentiers et d'itinéraires qui est assez exceptionnel."



Jean Bourgade vice-président du comité départemental de randonnée pédestre Copier

4 jours pour randonner, pour s'équiper, pour rencontrer de grands marcheurs, pour voir des films qui racontent ces voyages lents : _"c'est un festival pour les amateurs, pour les débutants et, par définition, un festival qui est ouvert absolument à tout le monde, tout le monde. Et vu la variété de ce qui est proposée, suivant sa forme physique, suivant son envie, suivant le temps qu'on a à consacrer aux choses. À côté de ça, on peut faire une rando de 25 km avec 5 ou 600 mètres de dénivelé et avec des passages difficiles, parfois même vertigineux. C'est l'avantage d'une manifestation comme ça." Au-delà des lozériens le festival vise surtout les habitants des grandes villes limitrophes explique Laurent Suau le maire de Mende : "notamment les urbains, les amener sur notre territoire et les prendre par la main pour les accompagner dans la nature, parce que souvent des urbains qui sortent leur ville et qui viennent à la campagne, ils ne savent pas où ils sont. Donc ça ne va pas. On a le droit d'aller là où on n'a pas le droit. On a le droit de faire aussi ça. Et donc, c'est bien d'organiser un événement autour de la randonnée parce que ça permet de faire redécouvrir notre beau pays. L'idée, c'est de faire revenir et d'accompagner l'économie touristique sur ce territoire. L'idée, c'est que les gens passent une nuit ou deux ou trois sur la ville et profitent de notre territoire. Le tourisme, c'est un vecteur de développement important qui a besoin encore de beaucoup, beaucoup de choses. Parce que par rapport à certains autres départements, on est quand même très en retard sur le nombre de nuitées, donc on a besoin de développer le tourisme."_

Laurent Suau le maire de Mende Copier

Pass sanitaire obligatoire

Suite aux annonces gouvernementales du 12 juillet 2021, le pass sanitaire vous sera demandé pour accéder aux repas assis ou aux projections de films.

Il vous sera demandé l’une des trois preuves suivantes constituant le « pass sanitaire » :

– vaccination (schéma complet).

– test négatif de moins de 48h.

– test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19.

De plus, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux clos et ouverts du Festival (Accueil, Salle de projection, atelier et sous la tente d’accueil du Festival).