Le Festival des Rias s'adapte en pleine inflation

"Tout a augmenté : les hébergements, la nourriture... même l'ouverture d'un coffret électrique !" constate, Caroline Raffin, directrice du Fourneau, le centre national des Arts de la rue qui co-organise le Festival des Rias en pays de Quimperlé, qui ouvre ce mardi à 8h16... pile.

Et l'inflation est l'une des raisons d'un festival à quatre jours cette année, explique Sébastien Miossec, président de Quimperlé Communauté, couplé au changement de dates du Festival d'Aurillac, qui a obligé les Rias à revoir leurs dates dans un calendrier qui s'est retrouvé étriqué avec... dans la même communauté, Agrifête, samedi et dimanche à Mellac. Car si la collectivité n'a pas baissé sa subvention, elle n'a pu que la maintenir en pleine inflation.

Un festival sur quatre jours

"Le fait de se concentrer sur quatre jours, d'avoir une commune en moins, ce sont des choses qui permettent de contenir le budget, tenir compte de l'inflation. Ce qui coûte cher, c'est évidemment le volume d'artistes qu'on accueille, mais c'est surtout toute la technique qui va autour. Se promener sur un territoire, ça apporte beaucoup de choses, d'aller dans ces petites communes. Mais c'est aussi beaucoup de manutention, beaucoup de moyens humains et de moyens techniques qu'il faut parfois démultiplier. Mais ce choix-là, on l'assume parce que c'est vraiment ce qui fait la richesse du festival, tout concentré à Quimperlé. On perdrait beaucoup dans l'âme et dans l'esprit du festival et donc c'est là-dessus qu'on travaille."

Une commune de moins

Ce sont donc les communes historiques qui font l'effort. "On a réduit un peu le nombre de communes, notamment les trois communes littorales qui sont les trois communes historiques du festival. On avait avant tout le festival tous les ans et maintenant désormais deux années sur trois. Donc ce ne sont pas forcément les petites communes qui payent le prix de cet arbitrage-là." Guilligomarc'h, 790 habitants, accueille trois spectacles cette année. "On aura au moins autant de spectateurs que d'habitants. Quand on a fait, il y a quelques années à Locunolé (1.000 habitants), une des plus grosses soirées du festival, on avait cinq fois plus de spectateurs que d'habitants dans la commune. De mémoire de Locunolois, ils n'avaient jamais vu ça. C'est tout le sens du festival : y aller, offrir des choses qu'une commune seule n'aura probablement jamais."

Une commune de moins, une journée de moins, même si l'économie n'est pas la première explication, les organisateurs tentent aussi, comme Caroline Raffin, de la jouer malin : "On cherche des mutualisations pour que les frais de transport soient le plus possible partagés". Pour loger les compagnies, les organisateurs ont demandé aux propriétaires de gîtes de contenir leurs prix, alors qu'ils peuvent aussi compter sur une vingtaine d'hébergeurs volontaires, des familles d'accueil bénévoles.

Et pour la sécurité, ils peuvent compter sur les tracteurs des services techniques ou des agriculteurs, "des grosses bottes de paille sont déposées pour fermer les centres-bourgs pour assurer la sécurité du public."

Début du festival au lever du soleil

Le Festival des Rias débute ce mardi matin à 8h16 très exactement pour Home , un spectacle de funambule et d'acrobate au Pouldu, devant l'océan au lever du soleil "parce qu'on est aussi dans notre corps, dans notre esprit, sur une disponibilité qui est tout autre. On fabrique avec la compagnie, en choisissant cet horaire-là et ce site, d'inventer un rendez-vous exceptionnel et unique", explique Caroline Raffin du Fourneau. Dès le premier jour, également, une balade libre à partir de 21h33 aux étangs du Trévoux, par la compagnie Carabosse qui avec D'arbre en arbre , promet une "expérience poétique enflammée", avec la participation d'un peintre, d'une violoncelliste, un plasticien, un manipulateur de feu…

Au programme, 29 spectacles sur sept communes, 29 compagnies et plus de 154 artistes accompagnés par plus de 80 professionnels du spectacle et une centaine de bénévoles. Des spectacles qui durent de quelques minutes à quelque cinq heures pour Bundren !, qui vont du registre poétique au registre humoristique en passant par la réflexion.

Tous les accès sont libres et gratuits, accès limité à 300 personnes pour Bundren ! à Quimperlé. Les organisateurs incitent fortement aux déplacements doux et au covoiturage.

Le Festival recherche également des signaleurs (rémunérés sur la base du SMIC).