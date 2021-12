Le festival des Trans Musicales de Rennes interroge la place des femmes dans sa programmation

25% des artistes qui montent sur scène aux Trans Musicales de Rennes sont des femmes. "Il semble que ça soit une bonne statistique, c'est assez vertigineux", s'étonne Tanguy Georget, chargé de mission patrimoine pour le festival. Une étude du Centre National de la Musique (CNM) datant de 2019 comptait 14% de musiciennes en moyenne sur les scènes des festivals de musique actuelle en France.

Des femmes mises en lumières le temps d'une exposition dans le Hall 5, dit "hall du public", sous le nom de "Musiciennes!". Des photos de Muriel Moreno (Niagara), Björk ou encore Jeanne Added. Autant d'artistes femmes ayant marqué le festival rennais. "On a beau penser qu'on écoute la musique sans forcément se donner de filtre ou de barrière, au final il y a quand même une sous-représentation chronique des femmes musiciennes dans la musique actuelle", constate Tanguy Georget.

Des quotas ? Une mesure "anti-artistique"

Depuis quelques années les Trans Musicales ont pris l'initiative de compter le nombre de femmes qui montent sur scène. Une manière de mieux prendre la mesure de la situation. Tanguy Georget note entre autre une disparité sur les instruments pratiqués. "Il va y avoir très peu de saxophonistes, de trompettistes. On retrouve plus de chanteuses et de bassistes, à cause de stéréotypes très puissants."

Si les Trans Musicales font figure de "bon élève", la programmation n'est pas faite en conséquence explique Jean-Louis Brossard, programmateur. "Pour moi c'est inconscient, mais c'est vrai qu'une fille DJ ça m'intéresse plus qu'un mec", reconnaît le co-fondateur du festival rennais. Pour renverser les choses, des quotas pourrait être mis en place. Une mesure qui serait "anti-artistique" selon Jean-Louis Brossard. "Femme ou homme ce sont d'abord des artistes et une musique qui me plaît."

Cette année 2021 est marquée par des artistes féminins avec des messages politiques forts. "Elles sont plus fortes que les mecs sur les combats", estime Jean-Louis Brossard qui cite en exemple LohArano. Ce groupe malgache, porté par une chanteuse, parle souvent de la condition des femmes à Madagascar dans ses textes. Même chose pour le Star Féminine Band, sept filles du Bénin, et son titre "Femme africaine".