Le festival des Vieilles Charrues dévoile sa nouvelle formule

On le savait depuis plusieurs mois : l'édition 2021 du festival des Vieilles Charrues ne ressemblera à aucune autre. Les organisateurs dévoilent ce mardi la nouvelle formule de cet été, et annoncent que la programmation sera connue ce vendredi à 8h.

Une scénographie repensée "sur l’ensemble du site historique du festival à Kerampuilh", dix soirées de concerts, un format assis à 5.000 personnes, des zones de vie, des bars et des restaurants : les organisateurs du festival des Vieilles Charrues précisent ce lundi à quoi ressemblera l'édition 2021. Ils expliquent avoir conservé "le format assis à 5.000 personnes (...) malgré les annonces récentes afin de ne pas fragiliser la nouvelle organisation, à quelques semaines seulement de l'ouverture des portes".

30 groupes ou artistes

Les organisateurs expliquent aussi avoir imaginé, "pour surprendre le public un site adapté" et avoir créé "de nouveaux espaces dédiés" avec "des zones de vie et de concerts". Par ailleurs, une scène accueillera les dix soirées de concerts, ce sera dans le Park du Château de Kerampuilh. Cette scène sera entourée de trois gradins pour former un amphithéâtre. Trois artistes ou groupes se produiront chaque soir, soit 30 artistes ou groupes pendant le festival.

Dans le Jardin, un "large espace accueillera restaurants et bars avec de nombreuses tables permettant de se poser pour se restaurer ou boire un verre". Et les parkings seront situés "au plus près, sur le site du festival, à l’emplacement habituel des scènes Glenmor et Kerouac".

Enfin, pour savoir qui "fera battre le coeur des Vieilles Charrues cette année", il faut attendre ce vendredi 21 mai à 8h.