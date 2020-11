Le Festival du Bout du monde maintient son édition 2021

Les organisateurs du festival du Bout du monde le confirment ce mercredi : après l'annulation l'été dernier à cause de l'épidémie de coronavirus, ils maintiennent l'édition 2021. Elle se déroulera sur huit jours, quatre sur site et quatre éparpillés en presqu'île de Crozon.

Le festival du Bout du monde se déroulera "si les conditions sanitaires le permettent" du 1er au 8 août 2021. Les organisateurs l'annoncent et le confirment ce mercredi. Pour cette édition "hors norme", quatre journées se dérouleront sur la prairie de Landaoudec : le dimanche 1er, le vendredi 6, le samedi 7 et le dimanche 8 août 2021. Les organisateurs espèrent pourvoir ainsi pouvoir "reprogrammer des artistes prévus en 2020 qui n’étaient pas disponibles sur les 6, 7 et 8 août 2021".

Et l'affiche est belle. Ben Harper & the Innocent Criminals et Rodrigo Y Gabriela joueront sur la Prairie de Landaoudec le dimanche 1er août sur la grande scène, "ainsi que les deux belles découvertes : James BKS et Ladaniva".

Des événements éparpillés

Du lundi 2 au jeudi 5 août, "des événements éparpillés en presqu’île de Crozon seront le trait d’union entre les concerts à Landaoudec", expliquent les organisateurs, qui gardent quelques surprises. "Nous n’en dirons pas plus pour l’instant, mais sachez que la programmation du vendredi samedi, dimanche 2021 sera proche de celle prévue en 2020". La billetterie sera accessible "quand le futur sera moins incertain".

Chaque année, 1.700 bénévoles contribuent à l'organisation du "Boudu".