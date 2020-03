Le festival du bout du monde met en vente 1.500 places de plus

500 places par jour ! La production du Festival du Bout du monde à Crozon (Finistère) remet des billets en vente, pour voir Alain Souchon, Ben Harper, etc. cet été

Il n'y avait plus de place... Il y en a encore, mais pour combien de temps ? La production du Festival du Bout du monde à Crozon (Finistère) remet 1.500 billets en vente pour l'édition 2020. 500 billets pour le vendredi 31 juillet, autant pour le samedi 1er août, et 500 encore pour la journée du dimanche. Ils sont à chaque fois au prix de 37 euros. Et ce sont "les derniers".

Plus de pass 2 et 3 jours

La billetterie ouvre à 14 heures ce vendredi.

En revanche _"les pass 2 et 3 jours sont épuisés_. Il n'y aura pas de remise en vente", précise le site internet.

Au programme, Alain Souchon, Ben Harper and the Innocent criminals, Fatoumatou Diawara, Jahneration, Jamie Cullum, Rodrigo y Gabriela...

France Bleu Breizh Izel est en direct de Lanvéoc ce vendredi soir de 16 heures à 18 heures.