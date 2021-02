Le festival du Cabaret Vert n'aura pas lieu à Charleville-Mézières

Le suspens n'aura pas duré bien longtemps : il n’y aura pas de festival du Cabaret Vert en 2021 à Charleville-Mézières. "Chacun aura vu qu'on avait déjà pris la décision de ne pas mettre en vente les places en décembre comme on le fait d'habitude. Il y avait beaucoup trop de doutes sur la probabilité d'un événement normal", précise Julien Sauvage, directeur du festival.

Ce jeudi, la Ministre de la culture Roselyne Bachelot, avait précisé les restrictions que les organisateurs de festivals devaient respecter : une limitation à 5 000 spectateurs et en configuration assise. "C'est absolument impossible !", explique Julien Sauvage, "Quand vous voyez que l'édition 2018 à 94 000 personnes a déjà été fortement déficitaire et a faillit avoir raison de la survie de notre structure, c'était bien entendu inenvisageable ! et la programmation que l'on propose ne s'y prête pas non plus, on ne pouvait pas s'adapter".

Un nouveau projet en cours d'élaboration

L'association Flap abandonne l'organisation de son Cabaret Vert prévu du 19 au 22 août 2021, mais réfléchit à un autre événement aux mêmes dates et en lien avec le projet d'Ardenne Métropole de réhabilitation de la Macérienne. "On ne veut pas un mini Cabaret", précise Julien Sauvage, "On part sur un autre projet avec une autre forme, une jauge plus petite, mais très excitant".

Reste à finaliser un protocole avec la Ministre de la culture sur les règles sanitaires à respecter, la possibilité d'ouvrir un camping ou non, et avec quels accompagnements financiers. Roselyne Bachelot a précisé que des réunions auront régulièrement lieu avec les organisateurs d'événements.