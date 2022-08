Charleville-Mézières accueille jusqu'au 21 août la 16ème édition du Cabaret Vert. Le festival dure un jour de plus. Le site a été agrandi. Et l'événement se prépare à monter encore en puissance.

Le festival du Cabaret Vert revient en plus grand et en plus long

à Charleville-Mézières. Après deux éditions manquées à cause du contexte sanitaire, l'événement revient en force. 2022 sera l'année du millionième spectateur !

5 jours sur un site plus grand

Les organisateurs de l'association Flap ont ajouté un cinquième jour, le mercredi. Stromae, Slipknot, les Pixies, Orelsan, Gaëtan Roussel, Véronique Sanson, Madness... Au total, ce sont 108 concerts qui s'enchaîneront sur la plaine de la Macérienne. Et même au-delà !...

La programmation du Cabaret Vert 2022 - Cabaret Vert - Flap

Pour la première fois, les spectateurs pourront en effet traverser la Meuse en empruntant un pont flottant de 50 mètres de long installé pour l'occasion. Il permettra de rejoindre la scène électro du Greenfloor, déplacée pour éviter de parasiter les concerts des Illuminations, l'une des deux grandes scènes.

Une édition pour monter encore en grade

L'autre grande nouveauté concerne l'autre grande scène, la Zanzibar. Le Cabaret Vert a changé de prestataire et opté pour une installation gigantesque, d'environ 1000 m² au sol, avec écrans géants.

C'est ici que se produira notamment Slipknot, pour son unique date en France sur cette tournée. Cette nouvelle scène, c'est donc aussi une façon d'affirmer une volonté d'inscrire Charleville-Mézières comme un festival incontournable : "On veut passer un cap et être installé dans les tournées européennes des artistes internationaux", assène Julien Sauvage.

"On travaille sur l'agrandissement du festival" - Julien Sauvage, directeur du Cabaret Vert Copier

Si le festival grandit, la jauge maximale reste à 26 000 spectateurs accueillis chaque jour. "Je trouve qu'il y a beaucoup de festivals qui sont presque des arnaqueurs en vendant un nombre de places que la grande scène ne peut pas accueillir au moment de la grosse tête d'affiche", explique Julien Sauvage, le directeur de l'association organisatrice Flap.

Encore plus grand en 2027-2028

Le festival compte bel et bien accueillir davantage de spectateurs. Mais ce sera pour plus tard. Des études sont lancées pour investir d'autres sites voisins. L'extension ne se fera pas à n'importe quel prix.

Le Cabaret Vert reste attaché au développement durable et lance une stratégie bas carbone. L'objectif est que d'ici 2027-2028, le festival accueille 35 000 voire 40 000 spectateurs par jour, en émettant autant de gaz à effets de serre qu'actuellement.

S'agrandir est une nécessité économique

"On a besoin de l'agrandissement du festival pour des raisons financières car on a du mal à équilibrer avec 26 000 spectateurs par jour", détaille Julien Sauvage. Le prix des transports, de l'énergie, des artistes programmés et des prestations nécessaires à l'organisation a flambé. Si ajouter un cinquième jour peut rapporter davantage, cela coûte aussi plus cher. Le budget du Cabaret Vert est passé de 6 à 8,5 millions d'euros.

On fera le bilan à l'issue de cette édition pour voir si on maintient ou non le format sur 5 jours – Julien Sauvage, directeur du Cabaret Vert

Le prix des billets a lui aussi considérablement augmenté. Le pass 4 jours se vendait 99 euros en 2018. Il coûte 139 euros en 2022. "On reste le festival le moins cher de France", tempère Julien Sauvage. "Je ne sais pas où on peut voir Stromae ou Slipknot pour 49 euros".

108 concerts, mais aussi...

80 auteurs BD invités

65 films projetés

4 compagnies d'arts de rue dont Carabosse, la plus grosse compagnie européenne d'arts de feu qui embrasera le Temps des Freaks chaque soir.

De nombreux invités engagés pour le développement durable à l'IDéal

28 stands de restauration qui servent 134 plats avec 90% des produits qui viennent de moins de 200 km.

Côté boissons : 58 bières et 63 softs disponibles, dont les 3 quarts viennent du Grand-Est ou de Belgique.

Quelques infos pratiques