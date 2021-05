Le Festival du Chant de marin de Paimpol reporté à 2023

On attendait Calypso Rose, Christophe Miossec, Ayo, Asaf Avidan, Birds on a Wire, Angelo Branduardi, des dizaines et des dizaines de vieux gréements les 13, 14 et 15 août prochains... Ça ne sera pas pour l'été 2021. Le Festival du Chant de Marin de Paimpol est reporté de deux ans, à 2023, en raison du risque sanitaire lié à l'épidémie de covid. "Nous y avons longtemps cru. Nous avons longtemps espéré... Nous avons traversé des périodes de doute, puis repris confiance, puis... Optimistes... Prudemment optimistes... Désespérément optimistes... Et aujourd'hui, juste désespérés. Et surtout, tristes. Très tristes" réagit dans un communiqué l'équipe du festival du Chant de marin qui attire entre 165 000 et 180 000 visiteurs tous les deux ans.

Les annonces gouvernementales rendent impossible la tenue d'un grand nombre de festivals

Par la voix de son président Pierre Morvan, le festival du Chant de Marin ne peut pas se tenir cette année car "il a bien fallu se rendre à l'évidence, les annonces gouvernementales, y compris les plus récentes (pass sanitaire...) rendent impossible la tenue d'un grand nombre de festivals." Tristes, l'équipe du festival costarmoricain écrit "Nos pensées vont aux intermittents, artistes et techniciens, privés d'emploi pour une deuxième saison. Avec eux, pour eux, nous revendiquons une nouvelle année blanche." On attend maintenant des organisateurs les dates précises qui devraient être communiquées prochainement.