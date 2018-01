Clermont-Ferrand, France

En matière de court métrage, c'est le festival le plus important au monde et les chiffres le prouvent : 160 000 entrées l'an dernier, 3500 professionnels accueillis et cette année encore on vous garantit que vous ne pourrez pas tout voir. En compétition internationale, 75 films qui parlent du monde d'aujourd'hui : de l'Amérique sous Trump à la crise migratoire. 54 films en compétition nationale avec cette année, un retour de la comédie, mais aussi du film de genre avec du fantastique et de l'épouvante. Et toujours la sélection Labo avec 25 films en compétition et dans le jury le chef étoilé de Laguiolle, Michel Bras.

"Tous à table"

Pour cette édition des 40 ans, la "bonne bouffe" est à l'honneur avec une rétrospective "Tous à table". Quatre programmes aux p'tits oignons à déguster sans modération comme ce film d'Anne-Laure Daffis et Léo Marchand, La Saint Festin.

Cette année les spectateurs profiteront aussi de programmations dédiées à la Suisse, l'Afrique ou encore aux acteurs qui ont débuté au festival de Clermont-Ferrand. A découvrir également, un programme de films tournés et fabriqués dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou encore la sélection "Court d'histoire" avec des films historiques consacrés cette année à Mai 68. Le festival clermontois n'est pas le seul à fêter son anniversaire : l'équipe de Groland sera présente pour arroser ses 25 ans à coup "d'alcool de pneu" servi sur la place de Jaude le jour de la clôture et avec une programmation sobrement intitulée Cinégro.

Même les boîtes aux lettres font leur cinéma

Vous retrouverez l'affiche des 40 ans sur un timbre édité tout spécialement par la Poste. Cinquante boîtes aux lettres de la métropole clermontoise sont également habillées aux couleurs du festival. Il suffit de télécharger une application et de scanner la boîte aux lettres avec son smartphone pour visionner un film sur votre écran. La Poste organise également un concours de films courts sur le réseau social Instagram.