Le Festival du Film d'Angoulème à l'heure de Grosland

Ce sera le premier festival de cinéma après le Covid. Le festival du Film d'Angoulême invite Gustave Kervern et Benoît Delepine comme co-président du jury, et Grosland leur pays imaginaire. Une soixantaine de films quasiment tous inédits seront présentés, en présence de nombreuses stars

Benoit Delépine et Gustave Kervern, les deux co-présidents du jury du Festival du Film d'Angoulème 2020

Ce sera le premier festival de cinéma après le Covid. "On s'est battus à mort" pour que le Festival du Film d'Angoulême ait lieu, confiait vendredi midi, Marie-France Brière, l'un de ses deux délégués généraux. Pas question de laisser la priorité aux "américains" de Deauville, "on s'est battus pour que la francophonie gagne" insiste Marie-France Brière. Le Festival d’Angoulême (FFA) a juste été décalé de quelques jours, il aura lieu du 28 août au 2 septembre 2020. Une soixantaine de films seront présentés, dont 10 en compétition.

Comme tous les ans, malgré le Covid-19, les stars seront au rendez-vous : Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, Jean-Pierre Daroussin, Catherine Frot, Josiane Balasko, Patrick Bruel, Virginie Effira, Blanche Gardin, Corinne Masiero, Julie Gayet, Patrick Bruel, Karin Viard, Benjamin Biolay ou Alex Lutz ont annoncé leur venue. Tous les réalisateurs, et tous les comédiens des films sélectionnés seront présents à Angoulème pour leur projection à l'exception d'Omar Sy (qui joue dans Police d'Anne Fontaine). Il vit aux Etats-Unis, et ne peut pas se déplacer en Europe en raison du Covid.

Un festival "Grolandais"

"Effacer l'historique" de Gustave Kervern et Benoit Delépine fera l'ouverture du festival. Ses deux réalisateurs présideront le jury. "Ils ont le sens de l'humour, du baroque. On commence avec une tonalité d'humour" souligne Dominique Besnehard, l'autre délégué général du festival, qui répéte "Le renouveau de la vie, et le renouveau du cinéma sont à Angoulème avec le FFA", le slogan du festival cette année.

Après plusieurs mois de fermeture des salles, alors que les distributeurs ne savent toujours pas quand ils pourront sortir leurs films, le FFA fait le choix de ne proposer quasiment que des films inédits. "Il y a quand même beaucoup de films qui ont failli sortir sur internet" rappelle Dominique Besnehard, "le cinéma ça se voit dans une salle, la tête haute. Dans une salle et ensemble ! ". Les présidents Kervern et Delépine sont aussi mis à l'honneur avec Grosland, leur pays imaginaire que le festival a décidé d'inviter (il invite chaque année un pays étranger différent).

J'attends le moment où le drapeau de Grosland flottera sur la façade de l'Hôtel de Ville d'Angoulème avec le drapeau européen et le drapeau français - Dominique Besnehard, l'autre délégué général du festival.

Grosland remplace l'Algérie, que les délégués généraux du festival avaient d'abord choisi. "Mais on ne peut pas faire un festival sans les acteurs, sans les algériens" explique Dominique Besnehard. Grosland s'est imposé parce que c'est "un pays imaginaire qui est dans la réalité". Pour Benoit Delépine, l'un de ses deux créateurs, c'est un choix cohérent : "Il faut quand même rappeler que l'ambassade du Grosland est ici, en Charente à Montemboeuf". Ils présenteront pendant le festival une rétrospective des débuts du cinéma groslandais, réalisée par Bertrand Tavernier, une soirée grolandaise est aussi en cours d'organisation. Kervern et Délépine ont tourné trois films en Charente : "Mammuth", "Le grand soir" et "Saint Amour". Benoit Délépine s'est même installé dans le département, il vit à Vars.

Le festival s'adapte au Covid

Le Covid bouscule le Festival du Film d'Angoulème : il n'y aura pas de fête cette année, pas d'after non plus. Mais il y aura quand même une projection en plein air place des Halles "d'Anna" une comédie musicale en hommage à Anna Karina, musique de Serge Gainsbourg, scénario de Jean-Loup Dabadie.

Nouveauté liée au Covid, il faudra réserver sa place sur internet pour les projections, après avoir acheté un pass. Les réservations sont déjà ouvertes pour 8 avant premières (dont la soirée d'ouverture). Covid oblige, les acteurs et réalisateurs monteront les marches masqués, mais avec des masques Festival du film d'angoulème cousus par l'association charentaise "MJC Mosaïque".