Covid-19 : le festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez décalé à mars

C'est en principe le premier festival ciné de l'année : le festival du film de comédie de l'Alpe-d'Huez (Isère) aurait du se dérouler du 19 au 24 janvier 2021. Mais les organisateurs font savoir ce mardi 15 décembre que cette 24e édition était reportée à mars, précisément du 23 au 28. Il s'agit d'un festival ouvert à tous et gratuit.

"Le festival et ses interlocuteurs n'ont jamais été dans le déni de la situation mais ils ne peuvent que constater les difficultés croissantes qui se multiplient au fil des jours pour l'organisation d'un tel événement culturel et de partage", indiquent les organisateurs. Ils précisent aussi que le récent report de la réouverture des salles de cinéma et des espaces culturels accueillant du public est venue s'additionner aux incertitudes pour la station de l'Alpe-d'Huez de proposer aux festivaliers des activités et des services de restauration.

Comme chaque année, le festival comptera de 10 à 15 longs-métrages et une dizaine de courts-métrages en compétition. La présidente de cette édition 2021 est Michèle Laroque.