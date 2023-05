Le Festival du film de demain de Vierzon dévoile sa programmation

Neuf films en compétition et quatre avant-premières ! Les organisateurs du Festival du film de demain de Vierzon viennent de dévoiler la programmation de la deuxième édition, ce jeudi 4 mai.

Comme l'an dernier, les projections se tiendront au Ciné Lumière et sur l'Esplanade La Française du 1er au 4 juin prochain. De nombreuses stars du cinéma français sont attendues durant ces quatre jours, dont Mathilde Seigner, qui présidera le jury cette année.

Camille Cottin, Valérie Lemercier, François Damiens en compétition officielle

Cette année, neuf long-métrages sont en compétition officielle pour six prix différents : celui du meilleur film, de la meilleure réalisation, de la meilleure interprétation, du meilleur scénario, de la meilleure musique originale et du public.

Le premier film sélectionné s'intitule La Graine d'Éloïse Lang où l'on retrouve Marie Papillon, Stacy Martin et François Damiens. Il sera en compétition avec La nuit du verre d’eau de Carlos Chahine, To the North du Roumain Mincan Mihai, ou encore Maman, ne me laisse pas m’endormir, de Sylvie Testud, diffusé récemment sur France 2.

Deux long-métrages en compétition seront projetés en première mondiale : L'Arche de Noé, réalisé par Bryan Marciano, où l'on retrouvera Valérie Lemercier, et Toni en famille, de Nathan Ambrosioni, avec dans le rôle principal Camille Cottin.

Deux films sud-américains font partie de la sélection, Un varón, fiction colombienne réalisée par Fabián Hernández et Mis hermanos sueñan despiertos, de la Chilienne Claudia Huaiquimilla. Enfin, un film d'animation néerlandais est aussi en compétition, Chonchon, de Mascha Halberstad.

Quatre avant-premières hors compétitions

Hors-compétition, quatre autres films seront projetés au public en avant-première. Pour ouvrir le week-end, le vendredi soir, le festival a choisi Les Algues vertes, thriller retraçant l'enquête de la journaliste Inès Léraud sur le scandale des algues vertes en Bretagne.

Le réalisateur Benjamin Lehrer présentera lui 38°5 Quai des orfèvres, une comédie policière déjantée mettant en scène l'Inconnu Didier Bourdon et Caroline Anglade.

La danse sera aussi à l'honneur avec la projection de Carmen, premier film du danseur étoile Benjamin Millepied.

Enfin, Alex Lutz présentera son film Une nuit, où il partage l'écran avec Karin Viard. Les équipes de chaque film seront présentes d'après les organisateurs.

Des rencontres avec des artistes

Au-delà des projections au Ciné Lumière, le festival organise également un concours de réalisation de court-métrage en 48 heures, sur le thème de l'éco-anxiété. Les gagnants repartiront avec une bourse de 3.000 euros.

Le public pourra également échanger avec Mathilde Seigner, Gérard Lanvin, Olivier Marchal et Victor Belmondo lors des "Rencontres du FFD".

Côté tarif, le festival propose trois pass différents : un pass 3 jours à 25 euros pour accéder à l'ensemble du festival, un pass journée à 10 euros pour assister aux projections d'une journée choisie et enfin un pass ouverture à 10 euros pour assister à la cérémonie d'ouverture du festival et à la projection du film d'ouverture le vendredi 1 er juin.