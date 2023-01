Le festival du film fantastique de Gérardmer victime de son succès avant l'ouverture

Sabine avait pris un pass pour elle et sa fille, leur permettant de voir plusieurs films par jour au festival du film fantastique de Gérardmer. Or, lors de l'ouverture des réservations le 18 janvier dernier, elle est arrivée trop tard pour réussir à réserver les films qu'elle voulait voir. "Je ne suis pourtant arrivée qu'une demi-heure après l'ouverture", regrette-t-elle. Comme beaucoup d'autres détenteurs de pass, elle rencontre des difficultés pour les réservations, alors que la 30ème édition du festival ouvre ce mercredi .

Faire du cas par cas

Habituellement, le festival enregistre plus de 40 000 visiteurs à chaque édition, mais il semblerait que cette année, l'engouement soit plus fort que d'habitude. "Je pense que l'on sort de deux années de marasme culturel avec le Covid qui fait que beaucoup de festivaliers ont envie de venir. Tous les pass sont déjà vendus", constate Anthony Humbertclaude, le coordinateur général de l'événement.

Ainsi, l'organisation reçoit beaucoup de mails de détenteurs de pass frustrés de ne pas pouvoir réserver. Elle cherche donc à rassurer tout le monde et assure que des dispositifs sont mis en place pour essayer de contenter tout le monde. En premier lieu, tous les jours à 11h, de nouvelles places se libèrent pour les films du lendemain en fonction des différentes annulations. Et ensuite, même une fois sur place, il est possible d'obtenir une place de dernière minute. "5 minutes avant, on permet à tous ceux qui sont en train de faire la queue d'entrer en fonction des places toujours disponibles", explique Anthony Humbertclaude.

